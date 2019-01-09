МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента
Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщил в Faceboоk министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, украинский МИД уведомил об этом ОБСЕ.
Климкин рассказал, что несколько дней назад отправил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир, в котором содержалось предложение направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В подтверждение своих слов министр прикрепил к сообщению фотографию письма.
При этом, подчеркнул Климкин, в письме он уведомил Гисладоттир о том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.