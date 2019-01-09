МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента

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Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Хакер из группировки «Анонимный интернационал», известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков после освобождения из петербургской ИК-5 рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ.

По словам Теплякова, связь с сотрудниками ФСБ держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. «Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — отметил Тепляков, добавив, что члены группы в основном находились за границей.

Аникеев не рассказывал хакерам «Шалтая-Болтая», с кем именно он встречался. По словам Теплякова, он «брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб». Все задания Аникеев давал устно.

До августа 2015 г., по словам Теплякова, он понимал, кто «дает указания и определяет направление» работы группы. Тепляков считает, что с Аникеевым могли сотрудничать офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 г.

Офицеров центра Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, бизнесмена Григория Фомченкова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова обвиняли в госизмене — передаче секретных данных спецслужбам США, сообщал в январе 2017 г. «Росбалт» со ссылкой на источники.

Тепляков считает, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» возбудили дело из-за внутреннего конфликта в ФСБ. «Одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали... Это просто несогласованность», — сказал он.

Ранее Аникеев заявил РБК, что у «Шалтая-Болтая» не было контактов с ФСБ. По слова Аникеева, Тепляков выполнял «случайные» поручения, которые потом стали эпизодами дела.