Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти в Twitter написал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Информацию о кончине РБК подтвердила дочь умершего Елена Лукьянова.
«Он тяжело болел», — отметила она.
«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!» — написал в микроблоге Островский.
Лукьянов родился в Смоленске в 1930 г. С 1943 г. работал на оборонном заводе. Школу окончил в 1948 г. В 1953 г. Лукьянов окончил юрфак МГУ. В середине 1950-х гг. он начал карьеру в органах власти СССР. С 1961 г. он работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В 1984 г. Лукьянова избрали депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 г. Лукьянов сменил Михаила Горбачева на посту председателя Верховного совета. В 1991 г. Лукьянова арестовали, через три года его амнистировали. В декабре 1993 г. Лукьянова избрали депутатом Госдумы. С 1994 по 2000 г. был членом президиума ЦК КПРФ.