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Губернатор Ростовской области исключил версию теракта при взрыве в многоэтажке

Причиной взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее также МЧС по Ростовской области назвало причиной произошедшего взрыв бытового газа. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что обрушение двух этажей случилось, по предварительным данным, из-за «хлопка газа». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить и принять к производству уголовное дело. По какой именно статье – ведомство не уточнило. Газовое оборудование в многоэтажке могло эксплуатироваться с нарушениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, причина в неисправности или ненадлежащей эксплуатации.

Уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области будет расследовать Главное следственное управление по СКФО.



По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО pic.twitter.com/XBAHLioyGq — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 января 2019 г.

Эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже в 71-й квартире, отметил Голубев. Он добавил, что есть одна погибшая, ее семья получит от местных властей помощь в 1 млн руб. «Конечно, мы окажем помощь семье погибшей и, конечно, все, кто пострадал, получат финансовую помощь регионального и местного бюджета города Шахты», – сказал губернатор.

В понедельник, 14 января, в результате взрыва обрушилось два этажа жилого дома в городе Шахты Ростовской области. По предварительным данным, пострадали пять человек, один погиб, семь человек извлекли из-под завалов, под ними могут оставаться еще двое.

В конце декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. Разбор завалов продолжался несколько дней. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки