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Губернатор Ростовской области исключил версию теракта при взрыве в многоэтажке

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Причиной взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее также МЧС по Ростовской области назвало причиной произошедшего взрыв бытового газа. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что обрушение двух этажей случилось, по предварительным данным, из-за «хлопка газа». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить и принять к производству уголовное дело. По какой именно статье – ведомство не уточнило. Газовое оборудование в многоэтажке могло эксплуатироваться с нарушениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, причина в неисправности или ненадлежащей эксплуатации.

Эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже в 71-й квартире, отметил Голубев. Он добавил, что есть одна погибшая, ее семья получит от местных властей помощь в 1 млн руб. «Конечно, мы окажем помощь семье погибшей и, конечно, все, кто пострадал, получат финансовую помощь регионального и местного бюджета города Шахты», – сказал губернатор.

В понедельник, 14 января, в результате взрыва обрушилось два этажа жилого дома в городе Шахты Ростовской области. По предварительным данным, пострадали пять человек, один погиб, семь человек извлекли из-под завалов, под ними могут оставаться еще двое.

В конце декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. Разбор завалов продолжался несколько дней. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

Пашинян стал премьер-министром Армении

Ведомости
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Лидер оппозиции Никола Пашинян стал премьер-министром Армении, говорится на сайте правительства страны. Он вступил в должность 14 января. Соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян, отмечает агентство «Новости Армении».

Впервые Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае 2018 г. после массовых протестов. Начатые им митинги в апреле привели к отставке предыдущего главы правительства Сержа Саргсяна, который до этого десять лет был президентом страны.

В октябре Пашинян объявил о решении уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, при этом он остался исполняющим обязанности главы кабинета министров. Пашинян объяснил свою отставку тем, что необходимо «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу».

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в декабре. На них победил блок Пашиняна «Мой шаг», получив 70,43% голосов. Второе место заняла партия «Процветающая Армения» (8,27%), ее лидер неоднократно выражал поддержку Пашиняну. Третье место — у партии «Светлая Армения» (6,37%). Республиканская партия Саргсяна с 4,7% голосов не преодолела необходимый барьер.

Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было

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Технологии
Новости

«Яндекс» впервые раскрыл число заказов в сервисе «Яндекс.Еда»

Ведомости
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Пользователи сервиса «Яндекс.Еда», запущенного в феврале прошлого года, сделали около 1 млн заказов в декабре 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Эту цифру «Яндекс» раскрыл впервые.

Названный компанией показатель свидетельтсвует о десятикратном росте по сравнению с прошлогодними результатами сервисов FoodFox (куплен «Яндексом» в декабре 2017 г. за 595 млн руб.) и UberEats (перешел к «Яндекс.Такси» после создания совместного предприятия с Uber в феврале и закрыт в мае 2018 г.), отмечает «Яндекс».

Всего к «Яндекс.Еде», по ее собственным данным, подключено 8000 ресторанов-партнеров, сервис доставляет еду в 24 городах России. Финансовые результаты по-прежнему не раскрываются.

Лидером среди онлайн-агрегаторов доставки готовой еды в России сегодня остается Mail.ru Group, которая владеет сервисом Delivery Club и интегрированным с ним ZakaZaka. Число ресторанов-партнеров сервиса превышает 7500, указывалось в отчете Mail.ru Group за третий квартал 2018 г. Там же уточнялось, что сервис доступен в 63 российских городах. В Delivery Club не раскрывают количество заказов за декабрь, но указывают, что в ноябре оно превысило 80 000 в день. Таким образом, «Яндекс.Еда» пока уступает конкуренту, пишет газета.

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

Политика
Новости

Путин поручил провести всестороннее расследование взрыва в Ростовской области

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал Путину по телефону о ситуации и принимаемых мерах, отмечается в сообщении. Президент дал ему поручение оказать всестороннюю помощь пострадавшим, говорится там же.

В понедельник, 14 января, в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома. В результате погибла одна женщина, пострадавших двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба регионального правительства. МЧС, СКР и губернатор назвали предварительной причиной произошедшего взрыв бытового газа. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал Голубев.

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина взрыва в многоэтажном доме – неисправность газового оборудования или его ненадлежащая эксплуатация, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В конце декабря в Магнитогорске произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате обрушения одного подъезда погибло 39 человек. Основная версия произошедшего – взрыв бытового газа. СКР также возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Бизнес
Новости

«Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка»

Ведомости
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«Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов. Всего банк откроет более 50 таких отделений в супермаркетах сети по всей стране, первые три уже начали работать в Санкт-Петербурге и Калуге. 

В числе первых городов, где появятся новые офисы «Почта банка», – Оренбург, Пенза, Самара, Челябинск. По итогам пилотного этапа, который продлится полгода, стороны примут решение о его масштабировании, отмечается в сообщении. В новых точках банка его клиенты смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит, снять наличные или пополнить счет. Часть таких точек оборудуют банкоматами.

С помощью проекта «Почта банк» рассчитывает за год приобрести около 500 000 новых клиентов из числа посетителей магазинов и в несколько раз нарастить объемы выдач кобрендовой карты «Пятерочка», а также других продуктов банка.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе Лето-банка. «Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% его акций, две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко. В августе 2017 г. банк выпустил кобрендовую карту «Пятерочка».

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Политика
Новости

Под Тегераном разбился самолет

Ведомости
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Грузовой самолет потерпел крушение в городе Кередже, который находится недалеко от Тегерана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

На борту находились 10 человек, уточняет издание. Пока их судьба неизвестна. По предварительным данным Press TV, пилоты могли выжить.

«У нас нет точной информации о деталях катастрофы», – цитирует Reuters главу иранского департамента по чрезвычайным ситуациям Пирхоссейна Коливанда. Издание со ссылкой на агентство Fars уточняет, что разбился самолет Boeing 707, на борту находились девять человек.

Грузовой Boeing 707 выполнял чартерный рейс из столицы Киргизии, рассказала ТАСС пресс-секретарь аэропорта Манас в Бишкеке Алия Курбанова. «Мы пока не знаем, сколько человек находилось на борту и какой груз он перевозил», – сказала она.

Политика
Новости

Индонезийские водолазы нашли голосовой регистратор с разбившегося Boeing 737 MAX 8

Ведомости
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Водолазы ВМС Индонезии обнаружили место нахождения голосового регистратора из кабины разбившегося в октябре 2018 г. Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на замминистра по морским делам Ридвана Джамалуддина. По его словам, дайверам также удалось обнаружить останки некоторых из 189 погибших в авиакатастрофе.

Если регистратор исправен, он может дать следователям ценную информацию для установления причин крушения нового лайнера, упавшего в море вскоре после вылета из Джакарты. Расследование причин катастрофы до конца не завершено, поскольку до сих пор были исследованы данные лишь с одного черного ящика, фиксирующего показания приборов. В ходе расследования выяснилось, что Boeing не обновил инструкции для пилотов 737 MAX 8 и 9 о появлении в этих машинах автоматической системы предотвращения сваливания самолета в штопор, что могло стать одной из причин катастрофы.

Ранее представитель Lion Air допускал возможность расторжения контракта на поставку компании 190 самолетов на сумму $22 млрд. Депутат правящей демпартии Индонезии Алекс Лукман обращался к авиакомпании от имени парламента с просьбой отказаться от сделки по приобретению новых самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы над Яванским морем. 

Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября, выполняя рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Самолет упал в Яванское море через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, все они погибли. Это первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации, вышедшей на регулярные рейсы лишь в мае 2017 г.

В Индонезии упал в море пассажирский Boeing 737

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Политика
Новости

После взрыва в многоэтажке в Ростовской области обрушились два этажа

Ведомости
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Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, в результате обрушились два этажа, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «На девятом и восьмом этаже девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства. Сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва. Один человек погиб, сообщили «Интерфаксу» представители ведомства. Спасатели ищут шесть человек, оказавшихся под завалами.

Инцидент произошел в 06.18 по московскому времени. «Предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении. «Превалирующая версия — взрыв газа. Признаков теракта не просматривается», — подчеркнул собеседник в штабе по ликвидации последствий аварии.

В Магнитогорске 31 декабря обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

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Политика
Новости

Демократы настаивают на допросе переводчика Трампа на встрече с Путиным

Ведомости
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Конгрессмены изучат правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники. Сегодня вопрос рассмотрят юристы комитетов по разведке и иностранным делам палаты представителей. Собеседник ABC News подчеркнул, что конгрессмены обсуждают, направлять ли соответствующий запрос и если да, то какой комитет это должен сделать. Голосование в комитете по этому вопросу может состояться еще через несколько недель.

Членов палаты представителей обеспокоила информация The Washington Post о том, что Трамп лично забрал записи у переводчика, работавшего на встрече американского и российского лидеров в Гамбурге, которая проходила без помощников. После полноформатных переговоров Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 г., где президенты также какое-то время общались без помощников, члены палаты представителей уже обсуждали возможность допроса переводчиков, но тогда инициативу заблокировали республиканцы.

Источники The Wall Street Journal сообщили о том, что Белый дом хранит детальные записи далеко не обо всех встречах или телефонных переговорах Трампа с лидерами других стран. «Президент США не пользуется традиционными дипломатическими техниками», — уточнил собеседник. Частичный отказ от записей он связал с опасностью утечек информации и повышением доверия между высокопоставленными собеседниками. Записи на встрече с Путиным в Гамбурге по распоряжению Трампа должен был вести тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Самой информации о встрече со стороны администрации было крайне мало, что казалось необычным. Источники утверждают, что на встрече с Путиным Трамп сказал ему, что верит в то, что Москва не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 г.

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Финансы
Новости

ФСБ определила ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» в 6 млрд рублей

Ведомости
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Следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием дела бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, оценило в 6,1 млрд руб. стоимость акций страховщика, якобы похищенных бизнесменом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, озвученные на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, рассматривавшей жалобу защиты предпринимателя на его арест. Жалоба в очередной раз осталась без удовлетворения.

Младший брат бывшего предправления и основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова находится под стражей с 18 апреля прошлого года. До сих пор следствие оценивало нанесенный «Открытию» имущественный ущерб не менее чем в 1 млрд руб. В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. Предполагалось, что объединенная компания станет крупнейшей в России частной финансовой группой, но в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие», связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Следствие считает, что обвиняемые при передаче активов «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» внесли чуть более 3,6% акций «Росгосстраха», ранее принадлежавшие компании Сергея Хачатурова «РГС-активы», в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». После этого акции были проданы через биржу санируемому «Открытием» банку «Траст». Полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-банка и в иностранную валюту. Активы вносились в мае 2017 г., а передача активов РГС проходила в августе в результате открытой сделки, контролировавшейся ЦБ, указывает защита.

Ущерб по делу был выявлен на основании финансовой экспертизы, которую проводило «не специальное государственное экспертное учреждение, например Минюста, а группа людей, один из которых является бывшим генералом полиции, а остальные окончили учебные заведения в 2015–2016 гг.», говорит адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Саму экспертизу он считает «весьма некомпетентной». Ущербом фактически признана биржевая цена акций, т. е. сумма, за которую они были проданы «Трасту», находящемуся в составе самого «Открытия». «В природе не существует документа, в соответствии с которым Сергей Хачатуров должен был бы безвозмездно подарить этот пакет акций кому-либо. Есть лишь некое мнение у нового руководства "Открытия", что было бы неплохо бесплатно его получить. Более того, имущество стоимостью свыше 100 млрд руб. было передано Сергеем Хачатуровым, а взамен фактически ничего не было получено», — отмечает Мельников.

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Технологии
Новости

Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов в Индии

Ведомости
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Samsung планирует выпустить три бюджетных смартфона в Индии для того, чтобы усилить свои позиции на глобальном рынке, передает Reuters.

По данным Counterpoint, доля Samsung на индийском рынке по итогам двух из трех кварталов 2018 г. оказалась меньше, чем у китайского конкурента – компании Xiaomi.

Смартфоны новой серии M Samsung собирается продавать только через свой веб-сайт и Amazon в Индии. Компания рассчитывает удвоить онлайн-продажи в Индии за счет выпуска новых устройств, рассказал Reuters руководитель индийского подразделения мобильных устройств Samsung Асим Варси.

Смартфоны новой серии появятся в продаже в Индии в конце января, позже продажи устройств начнутся и в других странах.

По словам Варси, новые смартфоны будут стоить от 10 000 рупий ($141,80 по нынешнему курсу) до 20 000 рупий. Они будут оснащены функцией быстрой зарядки.

Samsung решил сфокусировать внимание на Индии, в которой проживает более 1 млрд абонентов беспроводной связи и где около 350 млн людей до сих пор не пользуются смартфонами, отмечает Reuters. В 2018 г. Samsung открыл крупнейший в мире завод по производству смартфонов на окраине Нью-Дели, а также крупнейший в мире магазин мобильных устройств в Бангалоре.

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Политика
Новости

Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. «Приступаем к выводу из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация] с разных направлений», — написал Трамп в Twitter.

«Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии — настоящего врага», — отметил американский президент. По его словам, США также получили пользу, но пришло время вернуть американских военнослужащих домой. Трамп призвал прекратить «бесконечные войны».

Американский лидер пригрозил властям Турции экономическими санкциями, если после вывода войск США из Сирии Анкара развернет военные действия против сирийских курдов. «Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал он в Twitter, добавив, что курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию. По мнению Трампа, следует создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 км).

Трамп 19 декабря объявил почти о полной победе в Сирии над «Исламским государством». В этот же день Белый дом сообщил о решении вывести американский контингент из Сирии. Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. Ранее Пентагон заявил, что кампания против «Исламского государства» не окончена, США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ». Сам Трамп говорил, что США могут атаковать террористов в Сирии с территории Ирана.

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