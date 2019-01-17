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Россияне стыдятся «вечной бедности» своей страны

Гордость жителей России за свою страну связана с ее прошлым, а стыд – с настоящим, выяснили социологи «Левада-центра». Данные опроса по проблеме национальной идентификации, проведенного в ноябре-декабре 2018 г., представил РБК.

С мыслью о своем народе у россиян связана прежде всего история и прошлое (53% в сравнении с 37% в середине 2015 г.), территория страны (35% против 44%) и место рождения (33% против 41%).

События, с которыми у россиян связано чувство гордости за свою страну, уходят в прошлое. На победу в Великой Отечественной войне указали 87% респондентов, ведущей ролью страны в освоении космоса гордятся 50% опрошенных, возвращением Крыма – 45%. Стабилизация положения страны при нынешнем президенте России Владимире Путине вызывает чувство гордости у 18%, чуть больше, чем у тех, кто помнит о борьбе Руси с татаро-монгольским нашествием – 16%.

Обращение к прошлому происходит тогда, когда поводов для гордости в настоящем недостаточно, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. За «вечную бедность и неустроенность» России испытывают чувство стыда 61% (в 2015 г. – 56%) опрошенных. Аналогичные чувства по отношению к распаду СССР высказали 45% (28%). Грубых нравов, хамства и неуважения друг к другу стыдятся 37% (31%) респондентов, а прихода Путина к власти – 9% (против 1% тремя годами ранее).