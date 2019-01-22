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Китай выступил против экстрадиции в США дочери основателя Huawei

Канада и США злоупотребляют своим правом в деле арестованного в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин (ее слова передало Reuters).

Так она прокомментировала слова канадского посла в США, который в понедельник сообщил газете Globe and Mail, что американская сторона начала готовить запрос об экстрадиции финансового директора Huawei. По словам представителя китайского МИДа, любой независимый наблюдатель придет к выводу, что решение об экстрадиции является ошибочным. Китай требует освободить Ваньчжоу.

Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жэнь Чжэнфэя. Она была арестована в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. по обвинению в мошенничестве с целью обойти американские санкции против Ирана. Позже ее отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн.

В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.

После задержания в Канаде Ваньчжоу в Китае были задержаны двое канадских граждан. Кроме того, суд КНР приговорил еще одного канадца к смертной казни за сбыт наркотиков.