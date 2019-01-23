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Преследование виновных в крушении малазийского Boeing оплатят пять стран

Пять стран Совместной следственной группы (ССГ) подписали меморандум о финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении над Донбассом малазийского Boeing MH17 в 2014 году. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.

Из документа следует, что расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя Нидерланды. Другие расходы будут финансироваться совместно. Подписи под меморандумом поставили министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, а также послы Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в Нидерландах.

Природа, размер и характер взносов будут устанавливаться в «двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад». Финансовую поддержку смогут оказывать и другие страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, отмечает ТАСС.

Для контроля за расходованием средств создается Комитет финансового надзора. Этот орган также будет рассматривать и одобрять ежегодный бюджет финансируемых совместно расходов.

Срок действия меморандума составляет пять лет с возможностью продления на два года. «Сегодня партнеры по ССГ подтвердили финансовую поддержку судебному процессу над подозреваемыми в крушении MH17, который будет проходить в Нидерландах, — говорится в Twitter Блока. — Страны ССГ привержены установлению всей правды относительно крушения MH17 и наказанию виновных».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 г. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды и Австралия по итогам международного расследования обвинили в произошедшем Россию. Международная следственная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит авиалайнер, принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС России из Курска. МИД России назвал обвинения голословными. Министерство обороны России заявило, что российские военные непричастны к крушению лайнера, а сбившая его ракета была поставлена на Украину.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17