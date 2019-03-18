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Кирилл Буланов

СМИ сообщили об обысках в магазинах «Красная икра»

Сотрудники управления «К» («банковского» управления) ФСБ и ее региональных подразделений, а также сотрудники ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. ФСБ не ответила на запрос «Ведомостей». ФНС также пока не ответила на запрос «Ведомостей».

По словам источника «Интерфакса», мероприятия проводятся в московских офисах и складах компании, а также в некоторых организациях в Приморье и на Сахалине. У правоохранительных органов и ФНС есть вопросы по уплате налогов и возможному участию в сомнительных финансовых операциях, отметил собеседник агентства.

«Красная икра» – чуть ли не единственная крупная сеть в Москве, которая не принимает пластиковые карты, обратил внимание источник. Он подчеркнул, что сеть раздроблена на несколько юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения. Государство, добавил собеседник, повышает прозрачность оборота продукции, подпадающей под льготный режим налогообложения – единый сельхозналог.

В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с проверкой на склады и в магазины «Красной икры» в разных регионах пришли сотрудники ФНС. Они проверяют бухгалтерскую документацию, это связано с возможным уходом от налогов, подчеркнул собеседник агентства.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах позже также подтвердил, что выемки документов связаны с претензиями по уплате налогов.

На сайте ритейлера указано, что учредитель «Красной икры» – компания «Сахалин рыба». В системе СПАРК есть только одна действующая компания с таким названием. Ее владелец, гендиректор и, как следует из среднесписочной численности персонала, единственный сотрудник – Сергей Белоусов. Основной вид деятельности – оптовая торговля пищевыми продуктами. «Дочек» у «Сахалин рыбы» нет.