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Мэй обвинила депутатов парламента в нежелании принять решение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она на стороне британского народа, и возложила вину за отсрочку Brexit на депутатов парламента, передает BBC.

Выступая перед прессой на Даунинг-стрит, она отметила, что люди «устали от борьбы и политических игр», и пора политикам принять решение о дальнейших действиях. По словам Мэй, отсрочка вызывает у нее большое сожаление, но она не намерена и далее откладывать выход из ЕС, крайний срок – 30 июня. «Вы хотите, чтобы этот этап процесса Brexit был завершен. Я согласна. Я на вашей стороне», – заявила Мэй, обращаясь к гражданам.

Премьер-министр заявила, что «пока что парламент сделал все возможное, чтобы избежать выбора».

В среду в палате общин должно было в третий раз пройти голосование по плану Мэй по Brexit. В первые два раза премьер потерпела сокрушительное поражение. Но спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что премьер не вправе в третий раз ставить на голосование свое соглашение, если в него не будут внесены существенные изменения. После этого Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой продлить действие ст. 50 Лиссабонского договора, регулирующей порядок выхода королевства из ЕС, до 30 июня. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите в четверг.