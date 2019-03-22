Политика

Новости

Кремль раскритиковал призыв Трампа признать Голанские высоты израильскими

Призыв президента США Дональд Трампа признать Голанские высоты израильскими не способствует ближневосточному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот», – сказал он.

«Конечно, пока это только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется», – добавил представитель Кремля.

21 марта Трамп написал в своем Twitter, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для Израиля и региональной стабильности. Эту инициативу приветствовал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Голанские высоты являются спорной территорией. На нее претендуют две страны – Израиль и Сирия. До 1967 г. они входили в состав Сирии, а после – две трети территории перешли Израилю. В 1981 г. Израиль принял закон, распространяющий израильскую юрисдикцию на Голанские высоты целиком. Но против этого выступил Совет Безопасности ООН, в который входит и Россия.