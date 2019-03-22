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Трамп сообщил об отмене новых масштабных санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил дополнительные санкции против КНДР, которые должно было ввести американское министерство финансов. «Сегодня минфином США было объявлено, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут добавлены новые крупномасштабные санкции. Я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!» – написал Трамп в Twitter.

При этом министерство финансов 22 марта не объявляло о каких-либо новых санкциях против КНДР. На сайте ведомства нет никакой информации об этом. Трамп, вероятно, имеет в виду санкции, которые минфин США ввел 21 марта в отношении китайских судоходных компаний, ведущих дела с КНДР, отмечает телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила решение Трампа тем, что президенту «нравится председатель Ким и он не считает, что эти санкции необходимы». Как и Трамп, она не пояснила, о каких именно санкциях он говорил.

В конце февраля во Вьетнаме состоялись переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которых сторонам не удалось подписать совместное соглашение. Встреча завершилась досрочно из-за разногласий сторон. По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос отмены санкций против КНДР. «По сути, они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не можем этого сделать», – заявил Трамп. Именно это разногласие, по его версии, стало причиной срыва подписания документа.

КНДР изложила свою версию событий. По словам северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо, Пхеньян сделал реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.