Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «В контакте»
Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «В контакте» в ходе прямого эфира 29 марта, сообщила пресс-служба правительства. «Председатель правительства Российской Федерации в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства», – говорится в сообщении.
Свой вопрос премьеру могут направить все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».
Премьер ранее общался с интернет-пользователями, но на вопросы участников конкретной социальной сети будет отвечать впервые. У Медведева есть личные страницы во всех крупных соцсетях – помимо «В контакте» это Facebook, Instagram и Twitter.
Российская социальная сеть «В контакте» была основана в 2006 г. Павлом Дуровым. Сейчас сервис принадлежит Mail.Ru Group. Сайт доступен на более чем 90 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей.