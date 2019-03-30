Защита и обвинение попросили депортировать Бутину в Россию после приговора

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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза». Об этом изданию рассказала его знакомая и заместитель в «Коммерсантъ-Власть» и Openspace.ru Вероника Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.

Позже о кончине Ковальского сообщил «Коммерсантъ»: «Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Коммерсанту”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала "Власть", но и создание самого бренда "Коммерсантъ"».

Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-Медиа».

Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 гг. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012-2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.