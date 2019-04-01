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Goldman Sachs оценил еженедельные потери Великобритании от Brexit почти в $800 млн

Ущерб экономике Великобритании от решения покинуть Евросоюз – около 600 млн фунтов стерлингов ($786,5 млн) в неделю, оценили аналитики банка Goldman Sachs. В отчете банка говорится, что ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 г. страна решила бы сохранить членство в составе ЕС.

По словам экономиста Goldman Sachs Свен Яри Стен, основные потери Великобритания несет в сфере инвестиций и потребительских расходов. Рост инвестиций замедлился сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС. В последнее время влияние Brexit на этот показатель усилилось на фоне возобновления неопределенности вокруг этой сделки.

В последние недели власти Великобритании трижды выносили на голосование законопроект о Brexit, но парламентарии трижды его отклонили. ЕС дал стране отсрочку до 12 апреля, и, если ее власти не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет Евросоюз без какого-либо соглашения.

Экономисты Goldman Sachs полагают, что уход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов. При этом, если страна все же решит остаться в составе ЕС, подъем ее экономики ускорится, что компенсирует нанесенный ущерб.