СКР завел уголовное дело по факту крушения самолета с совладелицей S7 Филевой
Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.
Все погибшие в результате катастрофы – россияне, уточняет ведомство. Вместе с Филевой погиб ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Представитель столичного управления ведомства на транспорте Елена Марковская отметила, что расследование дела будет проводиться в соответствии с требованиями российского УПК и нормами международного права.
Шестиместный самолет Epic E1000 с Филевой, ее отцом и пилотом разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны. S7 сообщала, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией.
Погибла совладелица S7 Наталия Филева
S7 Group она владела вместе с супругом Владиславом Филевым (слева, фото 2013 г.). Контрольный пакет акции региональной авиакомпании «Сибирь» они получили в 1998 г. В 2001 г. «Сибирь» вышла на московский авиарынок, поглотив «Внуковские авиалинии»