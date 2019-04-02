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«Коммерсантъ» узнал вероятную причину крушения самолета с совладелицей S7

Эксперты, расследующие авиакатастрофу, считают наиболее вероятной причиной крушения шестиместного самолета Epic с совладелицей S7 Group Наталией Филевой на борту ошибку пилота. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, уже после завершенного 1 апреля разбора обломком самолета была выдвинута версия, по которой после перехода на ручное управление пилот допустил опасную потерю скорости. Это, говорят источники, привело к снижению подъемной силы и сваливанию самолета в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла быстро, отмечают они, — самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле; летчик не успел сообщить об этом диспетчеру.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что о потере летчиком контроля над самолетом свидетельствует, в частности, компактное расположение обломков. Также осмотр показал обломков показал, что двигатель в момент удара о землю работал на низких оборотах.

Как пишет «Коммерсантъ», самописцев на самолете, возможно, не было. По словам источника газеты, параметрический черный ящик в этом модели конструктивно предусмотрен, но мог быть снят владельцами, так как в малой авиации его наличие необязательно. Речевой же отсутствовал изначально: самолет управляется одним пилотом — переговариваться ему в полете не с кем.

Шестиместный самолет с Филевой, ее отцом и пилотом на борту разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). СКР завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.