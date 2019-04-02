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СМИ узнали об обысках в подразделении президентской Службы спецобъектов

Ведомости
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Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Эта служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны. Обыски проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК. Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области. «Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», – пояснили собеседники издания.

Изъятые сотрудниками ФСБ документы имеют отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с пос. Талалихино, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Тендер на его проведение состоялся еще в 2010 г. Межеванием занималась компания «Геометр», не имеющая допуска к работам на территории секретных объектов. Близкий к Службе спецобъектов собеседник уточнил, что в 1993 г. в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания его площадь уменьшилась до 3189 га.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 г. Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино. Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, рассказал источник.

В показаниях анонимного свидетеля говорится, что схему хищений в 2000-х гг. придумал Данис Низаметдинов, бывший помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Последнего свидетель назвал «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». Также он утверждает, что в хищениях земель принимали участие бывшие руководители района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

Бизнес
Новости

«Лента» завершила программу выкупа депозитарных расписок

Ведомости
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Ритейлер «Лента» прекратил программу обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

«Лента» выкупила 4,553 млн GDR на общую сумму 980,8 млн руб. Средняя цена за бумагу составила $3,28. Приобретенные компанией расписки составили 0,93% от всех GDR «Ленты», находившихся в обращении на Лондонской бирже.

В конце октября «Лента» объявила о запуске программы обратного выкупа GDR. Лимит программы составил 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR. Компания объяснила это решение состоянием финансовых рынков, слабыми макроэкономическими показателями и возросшей стоимостью капитала.

Ранее крупнейшие акционеры «Ленты» – TPG Group (34,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,5%) – договорились продать свои доли «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сумма сделки составит почти $730 млн. После ее закрытия «Севергрупп» должна будет сделать предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.

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Финансы
Новости

Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Ведомости
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Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.

Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 г., а Mastercard – с 12 апреля 2021 г., рассказали источники издания в банковской сфере. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» заявили, что знакомы с этими предписаниями. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что с 2021 г. все новые карты должны быть с технологией бесконтактной оплаты.

В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК. Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в 2018 г. составила 15%. При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак барса» – 55%.

По оценкам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, заготовка бесконтактной карты стоит банку в 1,5–2 раза дороже контактной. С такой оценкой согласны в ВТБ. Однако в Промсвязьбанке отмечают, что разница в стоимости очень мала при крупных тиражах. Выпуск исключительно бесконтактных карт станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 г. все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.

Технологии
Новости

«Ростех» пообещал подготовить условия для развертывания сетей 5G к 2024 году

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» сформирует план развития и подготовит условия для создания связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы госкорпорации. «Разработка дорожных карт будет учитывать требования всех ключевых участников процесса. Это будет касаться и выбора частот», – пообещали в «Ростехе». Первые пилотные проекты компания планирует реализовать в ближайшие несколько лет.

Ранее Минобороны призвало Минкомсвязи не торопиться с передачей сотовым операторам частот для развертывания связи пятого поколения в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Такая позиция содержалась в отзыве оборонного ведомства на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России, писали «Ведомости».

Один из собеседников в Минкомсвязи, знакомый с документом, пояснял, что частоты, одобренные госкомиссией, для массового использования непригодны. Так, под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц обеспечивает только локальное покрытие. У компаний есть оборудование для диапазона 3,4–3,8 ГГц, но он занят связью военного назначения.

По расчетам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В США американский оператор Verizon планирует запуск 5G в Чикаго и Миннеаполисе уже 11 апреля.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Депутаты подготовили поправки об обязательном использовании российской криптографии

Ведомости
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Профильный комитет Госдумы подготовил поправки в законопроект о «суверенном рунете», которые в случае принятия сделают обязательным использование российской криптографии для всего трафика в отечественном сегменте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, подписанных председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным. Правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», отмечается в проекте.

В документе отдельно прописана обязанность организаторов распространения информации обеспечить возможность использования дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием одобренных правительством шифрования средств. Реестр организаторов ведет Роскомнадзор. Сейчас в списке более 170 компаний, в том числе «Яндекс», Telegram, Mail.ru Group и Сбербанк. Для них принятие поправок будет означать обязанность внедрить российские средства шифрования в свои продукты, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «В случае с браузерами это означает, что им придется добавить российскую структуру в доверенные корневые центры сертификации в настройках. При этом все мировые центры сертификации – это, как правило, частные компании: GlobalSign, DigiCert и др.», – указывает эксперт. Он привел мнение о том, что «национальные стандарты криптографии продвигаются странами исключительно в целях контроля за гражданами».

Эксперты в области кибербезопасности опасаются, что нововведения помогут российским силовым структурам расшифровывать российский интернет-трафик. В 2015 г. исследователь Лео Перрин из Университета Люксембурга представил доклад о скрытых особенностях российских криптографических стандартов «Кузнечик» и «Стрибог», разработанных Центром защиты информации и спецсвязи ФСБ при участии компании «Инфотекс». Эксперт указывал на признаки специально заложенных уязвимостей. Этот вывод он обосновал в новом исследовании, представленном в феврале 2019 г.

Бенефициарами новых поправок могут оказаться всего две компании, между которыми поделен российский рынок средств криптозащиты информации, отмечают собеседники издания. На 90% его делят между собой «Инфотекс» и «Код безопасности», входящий в холдинг «Информзащита». В сентябре 2018 г. «Инфотекс» попал под санкции США за «способствование злонамеренной деятельности в киберпространстве».

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Политика
Новости

Колокольцев находится с визитом в Северной Корее

Ведомости
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Северную Корею. Об этом сообщило официальное СМИ КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Пхеньян Колокольцев и сопровождающие его чиновники прилетели поздно вечером 1 апреля из Иркутска, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в КНДР. В Северной Корее они пробудут до 3 апреля. Представители российской делегации проведут переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР. В российской дипмиссии пояснили, что в декабре 2018 г. в Москве побывала делегация министерства народной безопасности Северной Кореи во главе с первым заместителем руководителя ведомства Ли Сен Чхором, который передал приглашение российскому министру в Пхеньян.

Ранее в СМИ появлялись прогнозы о предстоящем приезде в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, что такой визит может состояться в ближайшее время, заявлял руководитель группы дружбы Совета Федерации и корейского парламента Олег Мельниченко по итогам своей поездки в Пхеньян в конце марта. Также приезд Ким Чен Ына в Россию прогнозировал экс-чиновник ЦРУ, бывший директор центра по вопросам Кореи Эндрю Ким, слова которого приводило южнокорейское издание Donga Ilbo. Он указывал на демонстративное сближение северокорейского руководства с Москвой после срыва саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. Американский экс-чиновник обращал внимание на наращивание северокорейских дипломатических усилий на российском направлении, в частности на три визита высокопоставленных чиновников КНДР в Россию за месяц.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин подведет итоги оружейного экспорта – 2018

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству источники. Изначально мероприятие планировалось на середину марта, но сместилось из-за загруженности президентского графика. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что заседание комиссии «может состояться до конца апреля».

В 2018 г., как и двумя годами ранее, объем экспорта российских вооружений держался на уровне $15 млрд, из которых $13,7 млрд пришлись на поставки по линии «Рособоронэкспорта», а остальное – на «прямые поставки» Минобороны. Об этом ранее заявлял в интервью изданию директор федеральной службы по ВТС Дмитрий Шугаев. Источник в оборонной промышленности пояснил, что большая часть вооружений и техники поставлялась в рамках долгосрочных контрактов с «традиционными партнерами».

В январе 2018 г. в силу вступил акт «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Несмотря на это, сумма заключенных Россией контрактов в прошлом году превысила $20 млрд при общем портфеле в $56 млрд. Топ-менеджер одного из предприятий ОПК объясняет это «титаническими усилиями» руководства «Рособоронэкспорта» и ФСТВС. По словам главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, в 2018 г. контрактация заметно выросла по сравнению с 2017 г. Он объясняет это тем, что «наконец выстрелили те межправительственные соглашения, которые Владимир Путин подписал еще несколько лет назад». Речь идет, в частности, об Индии, закупившей зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на $5,4 млрд, а также Индонезии с контрактом на покупку 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд.

Серьезных препятствий для ранее заключенных контрактов российские предприятия не испытывали, но попытки администрации США «надавить на заказчиков» под угрозой ограничительных мер российская сторона фиксировала довольно часто, указывает собеседник издания. В 2019 г. Россия начинает реализацию стратегически важных проектов в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. «Наши западные «друзья» сделают все, чтобы сорвать их реализацию. Мы же должны сделать все, чтобы выполнить свои обязательства», – говорит высокопоставленный источник издания в правительстве. Он призывает коллег не расслабляться.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал вероятную причину крушения самолета совладелицы S7

Ведомости
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Наиболее вероятная причина крушения шестиместного самолета Epic с совладелицей S7 Group Наталией Филевой на борту – ошибка пилота. К такому предварительному выводу пришли эксперты, расследующие причины трагедии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, уже после завершенного 1 апреля разбора обломков самолета была выдвинута версия, по которой после перехода на ручное управление пилот допустил опасную потерю скорости. Это привело к снижению подъемной силы и сваливанию самолета в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла быстро – самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле; летчик не успел сообщить об этом диспетчеру.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что о потере летчиком контроля над самолетом свидетельствует, в частности, компактное расположение обломков. Также осмотр обломков показал, что двигатель в момент удара о землю работал на низких оборотах.

Как пишет «Коммерсантъ», самописцев на самолете, возможно, не было. По словам источника газеты, параметрический черный ящик в этой модели конструктивно предусмотрен, но мог быть снят владельцами, так как в малой авиации его наличие необязательно. Речевой же отсутствовал изначально: самолет управляется одним пилотом – переговариваться ему в полете не с кем.

Шестиместный самолет с Филевой, ее отцом и пилотом на борту разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). СКР завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Технологии
Новости

Телеканал RTVi вдвое сократит количество новостей в эфире

Ведомости
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Международный канал для русскоязычной аудитории RTVi вдвое сокращает количество новостей в эфире, рассказал «Коммерсанту» его владелец Руслан Соколов.

По его словам, раньше 45% вещания приходилось на новости, 30% – на другой собственный контент, а остальные 25% – на кино и сериалы. По новой стратегии соотношение изменится: по 25% – на новости, а также на кино и сериалы, а остальные 50% – на проекты собственного производства.

Причины изменений финансовые, объяснил Соколов: новости – самый дорогой и наименее монетизируемый формат.

Как отметил Соколов, реклама приносит RTVi 30% выручки, составляющей $5,5 млн, а остальное – доходы от дистрибуции, прежде всего от кабельных операторов в Израиле и США. Также телеканал получает дотации от инвестора, они составляют 70% от выручки – около 240 млн руб.

О прибыли пока речи не идет, подчеркнул владелец, телеканал нацелен выйти на окупаемость. Бюджет останется прежним, отметил он, а на развитие новых бюро и продвижение RTVi получит от инвестора еще $1,5 млн на год. Телеканал откроет новые офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, рассказал Соколов.

По словам двух источников «Коммерсанта» на медиарынке, сокращение новостей указывает на проблемы с деньгами.

RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. Сейчас телеканал принадлежит Руслану Соколову, экс-гендиректору телеканала «Звезда». В 2017 г. он был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным телеканала, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 млн до 10 млн человек, посещаемость сайта – с 42 000 до 2 млн.

Политика
Новости

США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

Ведомости
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США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, передает Reuters.

По его словам, решение принято «в ожидании однозначного решения со стороны Турции об отказе от поставок С-400». Отменены все планировавшиеся поставки оборудования для F-35, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

Турецкие чиновники в Анкаре были недоступны для журналистов, отмечает агентство.

Как пишет Reuters, связанные с поставками F-35 разногласия – это последний из дипломатических конфликтов между двумя странами. Предыдущие касались, в частности, требований Анкары экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она обвиняет в попытке военного переворота в июле 2016 г., а также политики на Ближнем Востоке, войны в Сирии и санкций против Ирана.

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Турцией систем С-400. Как заявляла Турция, поставка планируется в июле этого года. В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что отношение США к покупке Турцией российских систем изменится.

Политика
Новости

Путин одобрил выдачу кредита Белоруссии на сумму до $600 млн

Ведомости
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Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн. Об этом заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, кредит будет выдан в соответствии с решением президента Владимира Путина. Деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам, отметил Силуанов. В настоящее время проводятся нужные для подписания соглашения процедуры, добавил министр.

Кроме того, рассказал Силуанов, Белоруссия до конца апреля может получить кредит в $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

О том, что Белоруссия достигла договоренности с Россией по кредиту на 2019 г., заявил в ноябре 2018 г. белорусский министр финансов Максим Ермолович. В феврале 2019 г. он сообщил, что Белоруссия попросила у России $600 млн.

По состоянию на середину мая прошлого года задолженность Белоруссии по российским государственным кредитам составляла $6,3 млрд и 60 млрд российских рублей. За 2018 г. Белоруссия заняла у России $879,1 млн, а в январе – феврале 2019 г. – $194,4 млн, в то время как погасила за прошлый год $399,3 млн, а за январь – февраль 2019 г. – $118,3 млн, сообщается на сайте белорусского минфина.

Бизнес
Новости

Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, говорится в решении совета директоров компании. В сообщении уточняется, что он будет совмещать эту деятельность со своей работой в «Роснефти».

Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании 29 марта, указывается в сообщении.

Фонд был учрежден в 2010 г. для сбора пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов». Его учредитель – финансово-хозяйственное управление РПЦ. Фонд заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет средства. Председатель правления фонда – митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Сопредседатели попечительского совета – патриарх Кирилл и Сергей Собянин, среди членов совета – Герман Греф, Владимир Потанин, Владимир Якунин, Алексей Миллер.

На официальном сайте в качестве партнеров фонда указаны правительство Москвы, ВТБ, Сбербанк, «Газпром», телеканалы «Спас» и «Союз», строительные компании ПИК и «Сатори», «Русгидро», ГУП «Мосгоргеотрест» и другие.

Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов

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