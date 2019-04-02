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СМИ узнали об обысках в подразделении президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Эта служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны. Обыски проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК. Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области. «Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», – пояснили собеседники издания.

Изъятые сотрудниками ФСБ документы имеют отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с пос. Талалихино, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Тендер на его проведение состоялся еще в 2010 г. Межеванием занималась компания «Геометр», не имеющая допуска к работам на территории секретных объектов. Близкий к Службе спецобъектов собеседник уточнил, что в 1993 г. в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания его площадь уменьшилась до 3189 га.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 г. Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино. Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, рассказал источник.

В показаниях анонимного свидетеля говорится, что схему хищений в 2000-х гг. придумал Данис Низаметдинов, бывший помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Последнего свидетель назвал «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». Также он утверждает, что в хищениях земель принимали участие бывшие руководители района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.