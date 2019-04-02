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Moody's: риторика Зеленского будет более примирительной, чем у Порошенко

В случае победы на президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский будет более лояльным к России, чем действующий президент Петр Порошенко, считают аналитики Moody's. В своем отчете международное рейтинговое агентство предполагает, что риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной. Присоединение Крыма к России и автономию ДНР и ЛНР Зеленский признавать не будет, считают в Moody's.

По украинскому законодательству президент отвечает за международную политику, оборону и внутреннюю безопасность страны, вопросы экономики и энергетики находятся в ведении премьера и кабинета министров. Несмотря на смягчение отношений с Россией, во внешней политике Зеленский сохранит прозападную ориентацию, уверены в Moody's. Расходы на оборону и безопасность могут сократиться. В вопросах энергетики страны сохранится нестабильность. Торговые санкции в отношении России сняты не будут, уверены в Moody's.

Инвестиционный банк Goldman Sachs также дал оценку эффективности президентства Зеленского. По мнению аналитиков банка, она будет зависеть от способности Зеленского вступить в альянс с политическими элитами страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 17.00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,55% протоколов. Лидером голосования стал Зеленский, его поддержали 30,22% голосов избирателей, у Порошенко – 15,94% голосов. Украинцы выберут президента страны 21 апреля на втором туре голосования.