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СКР завел дело о покушении на убийство после взрыва в академии в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более человек. Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее Минобороны сообщило, что около 13:30 в одном из помещений академии взорвался неустановленный безоболочный предмет. По предварительной информации, травмы получили четверо военных, им оказана медицинская помощь.

Источник в вузе рассказал «Интерфаксу», что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным «Фонтанки», мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте, лестничный пролет частично обрушился. Курсанты и персонала академии были эвакуированы.

Академия имени А. Можайского – политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО–ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.