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РБК назвал повод лишить Арашукова полномочий сенатора

Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал к 1 апрелю декларацию о доходах за 2018 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника в аппарате Совета Федерации.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что итоги кампании по сбору деклараций будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии.

Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Арашуков может лишиться полномочий в двух случаях: если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.