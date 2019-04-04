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Политика
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РБК назвал повод лишить Арашукова полномочий сенатора

Ведомости
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Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал к 1 апрелю декларацию о доходах за 2018 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника в аппарате Совета Федерации.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что итоги кампании по сбору деклараций будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии.

Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Арашуков может лишиться полномочий в двух случаях: если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.

Политика
Новости

СМИ: куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

Ведомости
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Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покидает этот пост. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Эту информацию подтвердили два источника РБК, близкие к Кремлю.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к администрации, Говорун уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления, отметил собеседник.

Источник газеты, знакомый с планами Говоруна, сообщил, что чиновник планировал доработать на должности до 2018 г. Чем он займется дальше, собеседник не знает. Другой источник издания, близкий к Говоруну, сообщил, что он давно хотел уйти с поста. На вопрос, перейдет ли чиновник на работу в коммерческие структуры, собеседник ответил: «Это похоже на правду».

Один из источников РБК сообщил, что к Говоруну не было никаких претензий. «Он устал, хотел уйти еще в прошлом году», – отметил он.

Говорун с 2013 г. возглавлял управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В октябре 2018 г. это управление было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, его также возглавил Говорун. Цель управления, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

«Коммерсантъ» называл Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова.

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Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Ведомости
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Сервис «Яндекс.Такси» вскоре разрешит пользователям заказывать грузоперевозки. Об этом говорится в письме, которое компания направила своим партнерам, сообщает газета «Коммерсантъ». Источник «Ведомостей», близкий к «Яндекс.Такси», подтвердил планы компании запустить новый тариф.

Из письма следует, что компания будет использовать для грузовых перевозок автомобили двух типов: легковые с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузовые фургоны с грузоподъемностью до 3,5 т (в таком случае партнерам компании потребуется специальное разрешение на въезд в центр Москвы).

Водители смогут принимать такие заказы только с наличием грузчика. «Водители, которые работают в одиночку, не будут их получать», – говорится в письме партнерам. Обязательное условие, которое компания предъявляет потенциальным партнерам в новом сервисе, – автомобиль должен быть не старше 2008 г.

Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать ТАСС эти планы. «Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг», – сказал собеседник агентства.

Политика
Новости

ЕСПЧ направил в Россию иски 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших в результате крушения малазийского Boeing на востоке Украины в 2014 г. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

За двумя коллективными исками стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама. Заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), в ней утверждается право человека на жизнь. В первом иске говорится, что Россия ответственна за авиакатастрофу, во втором – что представителей российского Минобороны обвиняют в переброске ЗРК «Бук» на Украину и отдаче приказа на уничтожение лайнера.

Истцы также обвиняют Россию в нарушении статьи 3 ЕКПЧ («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения») в контексте «невыполнения обязательств по расследованию гибели» их родных и непривлечения к ответственности виновников.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 г. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. В ноябре 2018 г. иск к России в ЕСПЧ подали родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета.

Презентация расследования крушения Boeing MH17

Технологии
Новости

Депутаты обязали Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля

Ведомости
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Депутаты Госдумы обязали дочернюю компанию Apple Inc. – ООО «Эппл рус» исправить некорректное отображение территориальной принадлежности городов Крыма и города Севастополя в приложении «Карты» до 25 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы по итогам встречи генерального директора ООО «Эппл рус» Виталия Морозько с председателями комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Ранее несколько депутатов обратились в комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информполитике с жалобой, что в приложении «Карты» Apple территория Крыма и его населенные пункты отображаются не как российская территория, а как украинская, рассказал «Ведомостям» председатель комитета по информполитике Леонид Левин. Такую же ошибку депутаты обнаружили в приложении Apple «Погода», добавил он.

Сейчас в приложении «Карты» крымские населенные пункты отображаются как территория России, но есть неточности и недоработки, на устранение которых нужно дополнительное время, рассказал парламентариям Морозько. Корреспондент «Ведомостей» убедился, что на картах Apple Крым обозначен как российская территория.

Пискарев пообещал внимательно следить за исполнением Apple требований российского законодательства.

Также депутаты предложили представителям ООО «Эппл рус» войти в состав экспертного совета комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи для участия в выработке законодательных решений, сообщил Левин. Представитель Apple в России не ответил на запрос «Ведомостей».

В январе 2018 г. Госдума потребовала от Google отображать Крым как российскую, а не украинскую территорию. В марте 2018 г. компания выполнила это требование.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Богатейший человек планеты отдаст бывшей жене четверть доли в Amazon

Ведомости
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Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд) отдаст бывшей супруге Маккензи Безос четверть акций компании от их общей доли в ней. При этом он сохранит право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Об этом Маккензи Безос сообщила в своем Twitter, который зарегистрировала в начале апреля. Financial Times уточняет, что всего Маккензи Безос получит около 4% акций Amazon, эта доля оценивается примерно в $35 млрд.

Миллиардер сохранит за собой контроль над другими активами – аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post, Маккензи Безос не будет претендовать на эти акции, говорится в сообщении. В своем Twitter бизнесмен поблагодарил бывшую супругу за ее доброту и поддержку в бракоразводном процессе. После завершения всех процедур Маккензи Безос, вероятно, войдет в тройку богатейших женщин мира, отмечает FT. На первом месте по версии американского Forbes находится Франсуаза Бетанкур-Майерс (ее состояние оценивается в $49,3 млрд), наследница косметической империи L’Oréal, на втором – Элис Уолтон (состояние – $44,4 млрд), дочь основателя Walmart Сэма Уолтона.

Супруги объявили о разводе в январе. Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с Маккензи Безос заявление, в котором они сообщили, что расстаются друзьями. Пара уточняла, что после развода продолжит сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорилось в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. Брак Безосов длился 25 лет, у них четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund. Безос ранее уточнял, что они давно не живут вместе.

Политика
Новости

Зеленский предложил Тимошенко стать модератором на его дебатах с Порошенко

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, набравший больше всех голосов в первом туре выборов украинского президента, предложил Юлии Тимошенко стать модератором на его дебатах с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в видеозаписи, которую Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» – обратился он к ней.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая по украинскому закону должна транслировать дебаты, сообщила, что в качестве модератора выбран телеведущий Павел Казарин.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Тот отметил, что по украинскому законодательству дебаты должны пройти на базе НОТУ, но согласился участвовать в дебатах и на стадионе. ЦИК Украины также подчеркнул, что дебаты должны пройти в общественной телекомпании.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко прошли во второй тур. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.

Бизнес
Новости

Алексей Рогозин покинул посты вице-президента ОАК и гендиректора «Ил»

Ведомости
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Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом говорится в пресс-релизе ОАК.

В нем отмечается, что решение принято из-за того, что Рогозин переходит на новое место работы. Оба поста займет Юрий Грудинин, который до этого руководил таганрогским авиастроительным предприятием «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

Рогозин занял должности в ОАК и «Ил» весной 2017 г. Контракт с «Ил» у него был заключен на три года.

О том, что Рогозин покинет ОАК и «Ил», сообщил 4 апреля «Коммерсантъ». Газета также отметила, что ОАК по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации структуры, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. «Ростех» подтвердил, что, проведя структурный анализ работы ОАК, выявил избыточное количество руководителей различного уровня. В этой связи и была дана рекомендация сократить число руководителей.

Рогозин родился в 1983 г. До прихода в ОАК работал замначальника департамента имущественных отношений Минобороны, а до этого – замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы.

Технологии
Новости

Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета по всему миру

Ведомости
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Технологический гигант Amazon создаст на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей, еще не получивших к нему доступ. Изначально о планах компании сообщило издание GeekWire, заметившее, что компания подала три заявки в Международный союз электросвязи (МСЭ), отвечающий за использование спутниковых орбит.

Представитель Amazon подтвердил CNBC планы компании запустить более 3000 аппаратов для раздачи широкополосного интернета. По его словам, проект, получивший название Project Kuiper, предусматривает сотрудничество с другими компаниями, которые разделяют видение Amazon. CNBC отмечает, что создание, запуск и эксплуатация спутников может потребовать миллиарды долларов.

Проект Amazon назван в честь выдающегося голландского и американского астронома Джерарда Койпера. Имя ученого также носит пояс космических объектов в Солнечной системе, включающий астероиды и карликовые планеты.

Компании, созданной богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд), придется конкурировать за пользователей с другими техногигантами, которые уже запустили первые спутники для раздачи широкополосного интернета. Ранее запуск двух испытательных спутников провела SpaceX Илона Маска. Они должны войти в сеть из почти 12 000 аппаратов, получившую название Starlink. В феврале другой подобный проект — OneWeb — также запустил первые шесть спутников, которые войдут в группировку из почти 650 аппаратов.

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Бизнес
Новости

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомости
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Илон Маск потерял $1,1 млрд в течение первых двух минут работы Нью-Йоркской биржи из-за падения акций производителя электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg.

Его состояние в списке Bloomberg Billionaires Index упало до уровня в $22,3 млрд. Позже, к 19.00 по московскому времени, оно немного отыграло назад – до $22,4 млрд.

Ранее Tesla отчиталась о рекордном – на 31% – снижении продаж. За квартал компания продала 63 000 электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90 966. После этого котировки компании упали на 11%.

Политика
Новости

Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика еды в московские школы

Ведомости
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Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика обедов в московские школы – компанию «Московский школьник» – за нарушения требований к продуктам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы. Ведомство составило два протокола об административном правонарушении в отношении компании 13 марта. Суд рассмотрит их в конце апреля, свидетельствуют данные картотеки суда.

По мнению ведомства, нарушения со стороны компании повлекли вред здоровью потребителей либо создали угрозу его причинения. Если правонарушение будет доказано в суде, «Московскому школьнику» грозит штраф до 600 000 руб. Роспотребнадзор утверждает, что компания также вовремя не выполнила предписание ведомства. Агентство не смогло оперативно получить комментарий представителя компании.

«Московский школьник» является крупным поставщиком питания: компания обеспечивает продуктами более 450 учреждений СВАО Москвы, в том числе школы, детские сады, колледжи, интернаты, пишет агентство со ссылкой на открытые данные. В конце февраля столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в отношении компании, узнав о заболевании учащихся школы № 1506 и «Первого московского образовательного комплекса на севере Москвы».

В 2016 г. РБК писал, что компания может быть связана с другим поставщиком питания в образовательные учреждения – «Конкордом» Евгения Пригожина. Издание со ссылкой на источники уточняло, что «Московский школьник» находится под контролем «Конкорда». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и антикоррупционный центр партии «Яблоко» также утверждали, что компания может быть связана с Пригожиным. Пресс-служба «Конкорда» 2 апреля опровергла эту информацию в беседе с РБК.

В конце марта «Московский школьник» подал иск в суд к Навальному, ФБК, юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой. В ФБК предположили, что истец потребует удаления любой информации о низком качестве поставляемых в школы продуктов. Ранее фонд опубликовал ролик, в котором говорилось, что «бывшая сотрудница Пригожина» Шилова рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. «Московский школьник» участвует и в других разбирательствах: в начале апреля иски к компании подали московские школы №1210 и №1554. Первым о них сообщил портал «МБХ медиа». Суть претензий не раскрывалась. В марте Арбитражный суд Москвы также обязал «Московского школьника» выплатить почти 1,5 млн руб. школе № 760, подавшей иск из-за нарушений в работе компании. На решение обратил внимание юрист ФБК Александр Головач.

Бизнес
Новости

Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом, копия решения суда размещена в картотеке судебных дел. Иск о признании компании банкротом подал Московский кредитный банк (МКБ). В отношении ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства. Резолютивная часть решения суда еще не опубликована, сумма требований в иске не указана. По информации источника РБК, на ООО «Торговая сеть «Бегемот» оформлены основные активы сети.

О том, что сети магазинов грозит банкротство, РБК сообщал в январе. По информации источника издания, проблемы у «Бегемота» начались после прихода в банк нового топ-менеджмента из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Руководство банка не захотело «заниматься развитием непрофильных активов». МКБ вошел в капитал сети в 2012 г. Банк владел 8%-ной долей сети через инвестфонд Hi Capital.

В 2018 г. против «Бегемота» был подан 31 иск на общую сумму 166 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка ритейлера составила 863,42 млн руб., чистая прибыль – 3,39 млн руб. В октябре 2018 г. МКБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот» 3,5 млрд руб. В конце марта суд вынес решение в пользу банка.

По данным ЕГРЮЛа на 2 марта, 100% ООО «Торговая сеть «Бегемот» принадлежит ООО «Сим Сим», которым, в свою очередь, владеет компания «Фаберленд холдинг лтд», зарегистрированная на Маршалловых Островах. По информации РБК, сеть магазинов принадлежит группе компаний «Гранд тойз», основанной в 1998 г. Сергеем Киселевым из Тольятти. В 2005 г. компания вышла в розницу, открыв в Пензе первый гипермаркет в формате cash and carry.

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