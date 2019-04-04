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СМИ: куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покидает этот пост. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Эту информацию подтвердили два источника РБК, близкие к Кремлю.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к администрации, Говорун уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления, отметил собеседник.

Источник газеты, знакомый с планами Говоруна, сообщил, что чиновник планировал доработать на должности до 2018 г. Чем он займется дальше, собеседник не знает. Другой источник издания, близкий к Говоруну, сообщил, что он давно хотел уйти с поста. На вопрос, перейдет ли чиновник на работу в коммерческие структуры, собеседник ответил: «Это похоже на правду».

Один из источников РБК сообщил, что к Говоруну не было никаких претензий. «Он устал, хотел уйти еще в прошлом году», – отметил он.

Говорун с 2013 г. возглавлял управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В октябре 2018 г. это управление было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, его также возглавил Говорун. Цель управления, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

«Коммерсантъ» называл Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова.