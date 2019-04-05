Мэра Риги отправили в отставку
Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку Мэра Риги Нила Ушакова за неисполнение обязательств и нарушение нормативных актов, сообщает официальное издание правительства «Латвийский вестник».
В сообщении перечисляются допущенные Ушаковым нарушения. В частности, они связаны с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme.
В конце января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыск дома и на работе у Ушакова. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в «Ригас сатиксме». Ушаков отвергал подозрения в нарушении закона.
После этого оппозиционные партии вынесли на рассмотрение рижской думы вопрос об отставке Ушакова. Однако депутаты проголосовали против его ухода с поста мэра города. В феврале Ушаков сообщил о планах принять участие в выборах в Европарламент.