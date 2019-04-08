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Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста сенатора Арашукова

Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Таким образом, Арашуков останется под стражей до 30 июня.

Суд также признал законным продление ареста двоюродному брату сенатора, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову. В ходе заседания следователь заявил, что свидетелям по делу Арашукова может грозить убийство. «Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до их убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им угрожает физическая расправа», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Позже он был временно отстранен от должности. Арашуков вину не признает.

РБК в начале апреля сообщил, что сенатор не подал к 1 апреля декларацию о доходах за 2018 г. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

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