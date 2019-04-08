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Трамп уволил руководителя Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя Секретной службы США (это федеральное агентство США, которое находится в подчинении министерства внутренней безопасности). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Вместо Рэндольфа Аллеса, ставшего руководителем службы в апреле 2017 г., пост займет Джеймс Мюррей. Он вступит в должность в мае, отметила Сандерс.

По данным источников Associated Press, смена руководителя службы связано с «личным конфликтом» внутри нее, но подробности издание не приводит. Мюррей – действующий сотрудник Секретной службы, в то время как Аллес был первый за 100 лет руководитель службы, который не являлся выходцем из ее рядов.

В функции Секретной службы входит охрана лидеров, а также защита финансовой и критической инфраструктуры в США.

В ночь на 8 апреля по московскому времени Трамп сменил руководителя министерства внутренней безопасности США. Вместо Кирстен Нильсен временно исполняющим обязанности был назначен комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.