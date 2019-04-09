Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным связывать хищения в «Роскосмосе» с работой гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс». По словам Пескова, выявлением нарушений в «Роскосмосе» занимаются правоохранительные органы. «Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос"», – отметил пресс-секретарь президента. А «исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период», добавил он. При этом он заявил, что в целом работа крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.
Во вторник, 9 апреля, генпрокурор России Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации, сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд руб. у дочерних предприятий «Ростеха» и «Роскосмоса». Речь идет о деньгах, которые были выделены для модернизации производственных мощностей, и для разработки нового вооружения.
По словам Чайки, проверки более чем 18 700 исполнителей гособоронзаказа выявили случаи незаконного распоряжения деньгами, завышения стоимости работ и срыва сроков их исполнения.