Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

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Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре и предательстве

Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре против него и заявил, что он абсолютно невиновен в предъявленных ему обвинениях. Гон заявил об этом в видеообращении, записанном перед четвертым арестом. Обращение опубликовано адвокатами, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Гон был арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием. Это произошло меньше чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней.

«Это заговор... речь идет не о жадности или диктатуре, речь идет о заговоре, о сговоре, о предательстве», – сказал он в видеообращении. По словам Гона, заговор был вызван страхом, что он сблизит Nissan с партнером автопроизводителя по альянсу – Renault. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – подчеркнул Гон. Изначально в видео были указаны имена сотрудников Nissan, которые, по утверждению Гона, причастны к предполагаемому заговору, пишет The Japan Times. Однако его адвокат Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что представители защиты Гона отредактировали видео, убрав эти имена, чтобы не повлиять на текущее расследование.

Гон был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. На прошлой неделе Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.