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Росгвардия рассказала о попытке кражи скульптуры из «Русского музея» в Петербурге

Росгвардия предотвратила попытку кражи скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Росвагрдии Валерий Грибакин, передает ТАСС.

По его словам, это случилось 9 апреля. Злоумышленников заметил сотрудник военизированной охраны (ВОХР), который был на посту в Михайловском замке. Он увидел, что двое мужчин пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, в котором находятся ниши со скульптурами. Охранник вызвал вневедомственную охрану Росгвардии. Злоумышленников задержали в тот момент, когда один из них, спустившись к воде на веревке, пытался зацепить одну из скульптур крюком.

Речь идет о мужчинах 1983 и 1986 гг. рождения. Их доставили в полицию.

По данным Telegram-канала «Baza», двое мужчин не собирались похищать скульптуру, а планировали собрать монеты около прудов рядом с Михайловским замком. Поскольку лед растаял и деньги были отрезаны водой, мужчины решили спуститься к ним по веревкам, пишет «Baza». Позже Грибакин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что такую версию происшедшего представили в отделе полиции сами мужчины: по их словам, один спускал другого на веревке, чтобы собрать монеты.

В конце января этого года из зала Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кражу совершили на глазах у посетителей: мужчина подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамы и покинул здание музея. На следующий день задержали 31-летнего Дениса Чуприкова. Картину вернули в музей. Это был второй крупный инцидент для Третьяковки за год: в мае 2018 г. посетитель музея повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.». Мужчина разбил стекло картины и нанес по полотну несколько ударов.

В феврале Минкультуры проверило безопасность в крупнейших музеях и сообщило, что обнаружило «некоторые нарушения». Росгвардия подчеркивала, что для усиления охраны не сможет увеличить количество сотрудников, и предлагала оснастить музеи современными техническими средствами.