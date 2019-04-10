Новости
Политика
Новости

Росгвардия рассказала о попытке кражи скульптуры из «Русского музея» в Петербурге

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росгвардия предотвратила попытку кражи скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Росвагрдии Валерий Грибакин, передает ТАСС.

По его словам, это случилось 9 апреля. Злоумышленников заметил сотрудник военизированной охраны (ВОХР), который был на посту в Михайловском замке. Он увидел, что двое мужчин пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, в котором находятся ниши со скульптурами. Охранник вызвал вневедомственную охрану Росгвардии. Злоумышленников задержали в тот момент, когда один из них, спустившись к воде на веревке, пытался зацепить одну из скульптур крюком.

Речь идет о мужчинах 1983 и 1986 гг. рождения. Их доставили в полицию.

По данным Telegram-канала «Baza», двое мужчин не собирались похищать скульптуру, а планировали собрать монеты около прудов рядом с Михайловским замком. Поскольку лед растаял и деньги были отрезаны водой, мужчины решили спуститься к ним по веревкам, пишет «Baza». Позже Грибакин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что такую версию происшедшего представили в отделе полиции сами мужчины: по их словам, один спускал другого на веревке, чтобы собрать монеты.

В конце января этого года из зала Третьяковской галереи украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кражу совершили на глазах у посетителей: мужчина подошел к картине, снял ее со стены, достал из рамы и покинул здание музея. На следующий день задержали 31-летнего Дениса Чуприкова. Картину вернули в музей. Это был второй крупный инцидент для Третьяковки за год: в мае 2018 г. посетитель музея повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.». Мужчина разбил стекло картины и нанес по полотну несколько ударов.

В феврале Минкультуры проверило безопасность в крупнейших музеях и сообщило, что обнаружило «некоторые нарушения». Росгвардия подчеркивала, что для усиления охраны не сможет увеличить количество сотрудников, и предлагала оснастить музеи современными техническими средствами.

Политика
Новости

ЦИК решил передать депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центризбирком передал мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова, кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

Изначально президиум ЦК КПРФ решил передать думский мандат Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Однако 21 марта ЦИК отказал в передаче мандата, Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Такое решение ЦИК объяснил тем, что у Грудинина были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко объяснил, что, исходя из норм федерального законодательства, мандат перейдет первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после выборов в Госдуму. Такой кандидатурой стал депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев.

Петр Медведев, который, по мнению ЦИК, стоял первым в списке на получение мандата, от него отказался. Партия также обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Берулава передал в ЦИК согласие на регистрацию в качестве депутата и документы о том, что он уже уволился с предыдущего места работы, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что решение Мещанского суда, признавшего незаконным решение ЦК КПРФ о передаче мандата Грудинину, вступило в силу. Она считает, что КПРФ должна сама исключить Грудинина из списка кандидатов в связи с недостоверностью представленных им данных, что выявилось в результате проверки. «В отношении Берулавы мы никаких запросов не делали, он представил справку об отсутствии зарубежных счетов, у нас действует презумпция доверия», – добавила Памфилова.

Михаил Берулава – педагог, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. С 2011 по 2016 г. был депутатом Госдумы шестого созыва. Он также является ректором Московского инновационного университета.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Следователь рассказал об аресте счетов бывшего министра Абызова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следствие арестовало банковские счета бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, перед этим он пытался снять с них деньги, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) на заседании Мосгорсуда. «Одним из фигурантов дела предприняты меры к сокрытию средств. Так, при наложении ареста на счета Абызова была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», – уточнил он. Следователь не раскрыл сумму арестованного имущества.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Адвокат бывшего чиновника Александр Аснис говорил ранее, что дело не носит политического характера: «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

По версии следователей, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие фигуранты этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., указывало ведомство. Позже эти деньги были выведены за рубеж. СКР подчеркивал, что действия преступного сообщества поставили под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Источники «Ведомостей» не исключали, что дело может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник еще в 2014 г. – на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., уточнял «Коммерсантъ». По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб. В Альфа-банке от комментариев отказались. Источник «Ведомостей» в Альфа-банке говорил, что к кредитной организации этот эпизод отношения не имеет.

Бизнес
Новости

Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о крабовых аукционах, который предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ разработал Минсельхоз. Его идея заключается в том, что 50% общего допустимого улова краба будет выставлено на аукционы, в то время как в настоящее время он распределяется на все водные биоресурсы, включая крабов, по историческому принципу – пропорционально добыче в предыдущие годы. По расчетам Росрыболовства, продажа квот на аукционе привлечет в бюджет дополнительно 82 млрд руб.

В законопроекте предлагается закрепить квоты за победителями на срок до 15 лет. Аукционы будут проводиться в электронной форме.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта. 4 апреля он был принят в первом чтении, а 9 апреля – во втором.

Технологии
Новости

YouTube начнет выпускать интерактивные шоу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Видеохостинг YouTube сообщил о запуске формата интерактивных шоу. Представитель YouTube сообщил The Verge, что вскоре компания представит первый проект такого формата. Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.

Руководитель оригинального контента YouTube Сюзанна Дэниелс отметила, что теперь видеохостинг сможет создавать «многослойные и интерактивные истории». «Бен (Реллес) обладает интуитивным и опытным пониманием того, как платформа может улучшить контент, что делает его идеальным руководителем для развития этого захватывающего направления», – добавила она.

Ранее YouTube экспериментировал с интерактивной рекламой, напоминает Bloomberg. Создание собственных интерактивных программ сделает видеохостинг прямым конкурентом Netflix, отмечает The Verge. Netflix в конце прошлого года выпустил в таком формате специальную серию «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». Формат интерактивных шоу интересует также Walmart: в прошлом году компания, управляющая сетью оптовой и розничной торговли, инвестировала $250 млн в совместное предприятие с Eko, которая выпускает интерактивные сериалы.

Бизнес
Новости

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов отказался комментировать изданию эту информацию.

В точках продаж Fix Price будут продаваться непродовольственные товары, в том числе канцелярия, одежда и бытовая химия. Заместитель гендиректора почтового оператора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков напомнил изданию, что в прошлом году «Почта России» тестировала продуктовый сегмент, теперь совместно с Fix Price планирует развивать непродовольственную розницу.

Сколько точек Fix Price будет открыто в «Почте России», представитель «Почты России» не уточнил, сказав лишь, что пока речь идет о «тестовых точках». По мнению ФГУП, проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов доступными товарами, которые возможно купить только в городах.

Сейчас у «Почты России» 42 000 отделений по всей стране, из них около 30 000 находится в малых населенных пунктах. Летом 2018 г. «Почта России» открыла в своих отделениях первые точки розничной сети «Магнит». Для отделений был специально разработан формат магазинов с ассортиментом из 200–600 наименований (в зависимости от площади отделения). В 2019 г. стороны намерены открыть такие магазины в 2000 отделений, говорил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Политика
Новости

Министр финансов США заявил об отсутствии у него сделок с российским бизнесом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе США, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции, сообщает агентство Bloomberg. «Не думаю, что я знаю кого-либо из русских олигархов», – добавил он. Мнучин подчеркнул, что также не продавал никому из россиян свою компанию.

США в 2018 г. ввели санкции против Олега Дерипаски и контролируемых им компаний, предусматривающие блокировку активов в США и запрет на сотрудничество с ними для американских компаний. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Некоторые американские конгрессмены раскритиковали этот шаг и заподозрили Мнучина в конфликте интересов. В частности, член демократической партии и палаты представителей Джеки Спейер подняла вопрос о возможных связях между Мнучиным и Леонардом Блаватником – родившимся в СССР гражданином США, который через свою компанию Access Industries построил многомиллиардный бизнес, инвестируя в активы в России и многих других странах.

Конфликт интересов, по ее мнению, заключается в том, что в 2017 г., незадолго до утверждения Мнучина на посту министра, Access Industries купила долю в компании по производству и финансированию кинофильмов RatPac-Dune Entertainment (совместное предприятие RatPac и принадлежавшей Мнучину Dune). При этом, отмечала конгрессмен, Блаватник – партнер российской группы Sual, которая, в свою очередь, имеет долю в UC Rusal. Sual Partners и связанным с ней структурам принадлежит 26,5% UC Rusal, следует из отчета компании за 2017 г. В Sual Partners, по данным на 2010 г., Блаватнику принадлежит 30,6% (более свежих данных в открытых источниках нет).

Представитель Блаватника ранее говорил, что бизнесмен никогда не общался с Мнучиным по вопросу об инвестициях в RatPac-Dune.

Бизнес
Новости

СМИ узнали детали контрактов «Новатэка» на поставки газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первые соглашения «Новатэка» о поставках газа с еще не запущенного проекта «Арктик СПГ – 2» предполагают привязку к цене на нефть и котировкам на нидерландском хабе TTF. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Как сообщалось ранее, необязывающие соглашения, заключенные 2 апреля с трейдером Vitol и испанской газовой компанией Repsol, предполагают ежегодные поставки 1 млн т СПГ в течение 15 лет.

В соглашении с Vitol заложена полностью хабовая индексация. Трейдер покупает газ в Мурманске на условиях FOB (ответственность за доставку в порт и погрузку на судно несет продавец), при этом цена привязана к котировкам TTF, который сейчас является основным центром ценообразования на европейском газовом рынке. Знакомые с ситуацией собеседники издания утверждают, что формула цены не содержит дисконта за транспортировку от Мурманска до терминала Gate в Нидерландах или Зебрюгге в Бельгии. В этом случае по текущим котировкам газ может стоить около $195 за 1000 куб. м.

Цена по контракту с Repsol на 80% привязана к нефти Brent и на 20% – к TTF. Дело в том, что Repsol намерен поставлять газ на испанский рынок. Там внутренние тарифы на газ рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Схожее ценообразование в контракте позволяет покупателю хеджировать риски. Один из собеседников отмечает, что Repsol уже заключил большой объем контрактов с привязкой к американскому Henry hub и хотел разделить риски.

«Новатэк» предлагал Repsol покупать газ на условиях FOB в Мурманске, но покупатель предпочел делать это на испанских терминалах на условиях DES (продажа товара на борту судна в порту назначения до прохождения таможенных процедур). Роман Казьмин из ICIS Heren считает, что по этим условиям газ для Repsol мог бы стоить около $260 за 1000 куб. м из-за роста цен на нефть с $60 до $70 с начала года.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Впервые за семь лет компания Boeing не получила ни одного коммерческого заказа за месяц на свой еще недавно самый продаваемый лайнер. В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, пишет The Wall Street Journal.

Всего в марте Boeing осуществил поставки 11 лайнеров 737 Max по ранее заключенным контрактам. Для сравнения, в январе Boeing поставил покупателям 24 лайнера 737 Max, а в феврале – 27. При этом в портфеле корпорации есть еще 4625 заказов Max на сумму более $440 млрд без учета скидок, а также 78 – на предыдущие модификации лайнера.

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода. Компания была готова рассмотреть замену этого типа самолета контрактом на поставку других модификаций.

В октябре 2018 г. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, а 10 марта аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. В двух катастрофах погибли 346 человек. В результате авиационные власти по всему миру приостановили полеты 737 Mах. Компания обещала выпустить обновление программного обеспечения и руководства для пилотов. Как ранее сообщала WSJ, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Reuters сообщил о готовящейся продаже Венесуэлой восьми тонн золота

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы было вывезено восемь тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По их информации, золото будет продано за границу, кто именно станет покупателем – неизвестно.

Один из собеседников в правительстве Венесуэлы утверждает, что золото было вывезено из хранилища в первую неделю апреля. По его данным, это произошло, когда в офисе Центрального банка находились лишь высокопоставленные чиновники. Большинство рядовых сотрудников остались дома из-за отключений электричества и нехватки воды. Всего с начала года резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. Сейчас в хранилищах остается около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд. При таких темпах расходов золотовалютные резервы страны могут исчезнуть к концу года.

Продажу золота собеседники агентства связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года. Условием их отмены назывался уход с поста президента действующего лидера Николаса Мадуро и проведение в стране честных выборов. США и большинство стран Европы поддержало лидера оппозиции, самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Соединенные Штаты осуждают все попытки Мадуро и его сторонников украсть ресурсы у венесуэльского народа», – так представитель госдепартамента прокомментировал возможную продажу золота. Он призвал компании, банки и другие организации по всему миру воздержаться от участия в распродаже венесуэльских ресурсов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о схеме хищений в «Роскосмосе» 1 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Около 1 млрд руб. могло быть похищено при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) – головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. НИЦ РКП и ООО «Москапстрой» фигурируют в результатах проверки Генпрокуратуры. Накануне в «Роскосмосе» заявили, что оказывали прокурорам содействие в расследовании.

Проверяющие считают, что исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков вступили в сговор для обеспечения победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на перевооружение стендовой базы НИЦ РКП. Председателем конкурсной комиссии по приказу гендиректора НИЦ РКП Олега Галайды был назначен Владимир Мешков, который допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». У этой организации, как выяснили проверяющие, не было строительных мощностей и даже банковская гарантия, приложенная к конкурсной заявке, оказалась подложной. Мешков и Бородин, по данным следствия, позаботились, чтобы именно эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса. НИЦ РКП заключил с победителем контракт, который оценивался примерно в 3,2 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса.

После этого гендиректор «Москапстроя» Максим Щербаков заключил 20 договоров более чем на 1 млрд руб. с компаниями, которые, по данным Росфинмониторинга, были созданы незадолго до получения денег. В их штате находилось от одного до трех сотрудников. Затем средства были переведены для обналичивания другим контрагентам. По данным выездной проверки департамента экономической безопасности «Роскосмоса», «Москапстрой» выполнил лишь 3% работ, а денег на его расчетных счетах не оказалось.

Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России (СКР), чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Бородина и Мешкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Щербакова и Галайду проверяющие заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Однако СКР возбудил только одно дело – о мошенничестве, в котором пока фигурируют «неустановленные лица, действующие от имени ООО "Москапстрой"» и субподрядной компании ООО «Скайнет-групп», подделавшие банковскую гарантию. По данным издания, о ситуации с хищениями гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ноябре 2018 г. докладывал президенту Владимиру Путину, назвав происшедшее «предательством строительного блока "Роскосмоса"». Ущерб «Роскосмоса» СКР предварительно оценил в 308 млн руб., но по делу еще пройдет финансово-экономическая экспертиза.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Uber может провести IPO на $10 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению. Официальное заявление Uber может сделать уже 11 апреля, роуд-шоу стартует в конце месяца. Торги ценными бумагами на нью-йоркской фондовой бирже могут начаться в мае.

В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в $90–100 млрд, говорят источники Reuters. Представители Uber от официальных комментариев отказались.

По итогам прошлого года Uber получила около $3,3 млрд убытка. Однако консультирующие Uber банки предполагают, что во время IPO она может быть оценена в $120 млрд. В декабре 2018 г. Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 г. WSJ также сообщал о планах Uber дать некоторым своим водителям возможность принять участие в первичных публичных размещениях своих акций.

Читать ещё
Preloader more
Фото