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Чайка рассказал о пяти уголовных делах против Браудера в России

В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации. «Мы добились уже очень многого. В настоящее время в России он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве, создании преступного сообщества, легализации похищенных 5 млрд руб.», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Генпрокуратура несколько лет пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден по двум уголовным делам. В июле 2013 г. Тверской суд Москвы признал его и аудитора фонда Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн руб. Суд запретил Браудеру в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью в России. Позже дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Суд также пришел к выводу, что Магнитский действовал в интересах Браудера.

В конце декабря 2017 г. суд заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов на 3 млрд руб. и преднамеренное банкротство. Однако Интерпол снял запрос о его розыске, поскольку счел преследование Браудера политически мотивированным.

Накануне, 9 апреля, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Москва направила в Интерпол дополнительные материалы, в том числе по новому делу против Браудера. Куренной уточнил, что речь идет о деле по ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) УК. Российский адвокат Браудера заявил агентству, что его не уведомляли об обращении российских властей в Интерпол.