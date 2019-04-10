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Песков прокомментировал использование образа Путина в агитации Порошенко

Кремль прокомментировал использование образа президента России Путина в предвыборной агитации Петра Порошенко. «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появлении в Киеве и Харькове предвыборных плакатов с изображением Порошенко и Путина (цитата по «Интерфаксу»).

Vasily MAXIMOV / AFP

Представитель штаба Порошенко ранее назвал плакаты и газеты с изображением Путина официальной рекламной продукцией, призванной продемонстрировать способность президента Украины «смело смотреть в глаза» российскому лидеру. «У Путина, разумеется, согласия не спрашивали <...> Путин – вне закона», – заявил представитель штаба.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Однако никто из кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. После подсчета всех протоколов у лидера предвыборной гонки – артиста Владимира Зеленского – 30,24% голосов избирателей, Порошенко, занявшего второе место, поддержали 15,95% избирателей. Второй тур назначен на 21 апреля.

Порошенко ранее говорил, что результаты первого тура выборов показали независимость украинцев и «сломали российский сценарий». По его мнению, «друзья и недруги из России» не хотели бы видеть его во втором туре. Порошенко в ходе предвыборной кампании также называл Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95», которая с 2012 г. сотрудничает с телеканалом «1+1», принадлежащему Коломойскому. И Зеленский, и Коломойский опровергали это.