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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и возобновить платежи

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать делегацию в ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы, сообщается на сайте организации. В случае невыполнения этих требований Россию могут исключить из Совета Европы.

В резолюции отмечается, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. Решение России не выплачивать взносы привело к серьезным бюджетным проблемам, угрожающим основным направлениям деятельности Совета Европы.

В январе Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Депутаты заявили о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в 2019 г.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.