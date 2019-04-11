Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания
Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина. По его словам, такими полномочиями будет наделено главное управление собственной безопасности Росгвардии.
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля был размещен проект документа «О внесении изменения в статьи 40 и 157 Уголовно-процессуального кодекса», разработчиком которого числится Росгвардия. «В настоящее время подразделения собственной безопасности не обладают ни правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, ни полномочиями органа дознания, что, в свою очередь, не способствует эффективности выполняемой ими работы», – говорится в пояснительной записке к документу.
Статья 40 Уголовно-процессуального кодекса России дает определение органам дознания. К ним относятся органы внутренних дел, Федеральная служба судебных приставов, начальники органов военной полиции, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы. На них возлагаются как собственно дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, так и выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.