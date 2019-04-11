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Политика
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Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания

Ведомости
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Росгвардия может получить полномочия на проведение дознания, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Валерия Грибакина. По его словам, такими полномочиями будет наделено главное управление собственной безопасности Росгвардии.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля был размещен проект документа «О внесении изменения в статьи 40 и 157 Уголовно-процессуального кодекса», разработчиком которого числится Росгвардия. «В настоящее время подразделения собственной безопасности не обладают ни правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, ни полномочиями органа дознания, что, в свою очередь, не способствует эффективности выполняемой ими работы», – говорится в пояснительной записке к документу.

Статья 40 Уголовно-процессуального кодекса России дает определение органам дознания. К ним относятся органы внутренних дел, Федеральная служба судебных приставов, начальники органов военной полиции, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы. На них возлагаются как собственно дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, так и выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

Политика
Новости

Фигуранта дела Baring Vostok перевели под домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, обвиняемого по делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».

На заседании суда следователь заявил, что Кордичев «способствует раскрытию преступления», поэтому мера пресечения может быть смягчена.

Ранее Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Следствие отметило, что у него сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а также на его попечении находятся трое детей.

Калви, Кордичев и еще четверых фигурантов дела арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении денег у банка «Восточный». Следствие считает, они способствовали передаче «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» в размере 2,5 млрд руб. Однако, по версии следователей, реальная стоимость этого пакета акций составляет 600 тысяч руб.

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Политика
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США обвинили Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственного компьютера

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в США в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, сообщат Reuters со ссылкой на американское министерство юстиции. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, уточнило ведомство, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет пять лет лишения свободы. Основатель WikiLeaks вину не признает.

По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси). В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации сайту WikiLeaks. Через четыре года президент США Барак Обама помиловал ее (его).

В четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища. Он был выдворен из посольства этой страны в Лондоне, где находился с 2012 г., и был задержан британской полицией. Арест Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США, сообщили правоохранительные органы.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь. Эту информацию подтвердил и президент Эквадора Ленин Морено. По его словам, Эквадор потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни.

Ассанж – программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора

Экономика
Новости

Орешкин назвал домашний арест Калви хорошим знаком для инвестклимата России

Ведомости
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Изменение меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви – это хороший знак для инвестиционного климата в России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными», – приводит слова Орешкина пресс-служба Минэкономразвития.

Басманный суд Москвы 11 апреля отправил Калви под домашний арест. О смягчении меры пресечения основателю Baring Vostok ходатайствовало следствие.

Калви и еще пятерых фигурантов дела арестовали в середине февраля. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, они причастны к передаче банку пакета акций International Financial Technology Group вместо прав требования к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что этот пакет акций стоил 600 000 руб.

Бизнес
Новости

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

Ведомости
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«Почта России» завершила регистрацию дочерней компании в Китае, говорится в сообщении компании. «Дочка» почтового оператора под названием RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. будет расположена в городе Шэньчжэнь. Доля участия «Почты России» в ее уставном капитале составляет 100%.

В мае 2018 г. «Почта России» объявила тендер по поиску юридической компании для сопровождения проекта в Китае. В техническом задании указывалось, что юридические услуги нужны почтовому оператору для создания «дочки» в Китае или Гонконге, которая займется логистической деятельностью. В результате госоператор заключил контракт с международной юридической компанией Herbert Smith Freehills почти на 5 млн руб.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов в сентябре того же года говорил «РИА Новости», что благодаря этому проекту компания намерена выйти на рынок экспресс-доставки, сократив сроки пересылки товаров из Китая в Россию – сначала до одной недели, а потом до трех дней.

«Почта России» в течение долгого времени сотрудничает с Китаем. Более 90% международных ее отправлений приходятся на Китай, говорил «Ведомостям» представитель почтового оператора. «В прошлом году мы зафиксировали как рекордное количество иностранных посылок, так и рекордное количество отправлений из Китая – последнее увеличилось на 26% до 320 млн шт», – отмечал он.

Экономика
Новости

МЭА: нефтедобыча в Венесуэле упала в марте на четверть

Ведомости
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Нефтедобыча Венесуэлы в марте сократилась до 870 000 баррелей в день, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА). Таким образом, за месяц среднесуточное производство уменьшилось на 270 000 баррелей, т. е. на 24% (а за год – на 600 000 баррелей, или на 41%). Причиной этого стали перебои в электроснабжении, которые усугубили проблемы, связанные с экономическим кризисом, коррупцией, неэффективным управлением энергетическим сектором и санкциями США, отметило МЭА в докладе.

Сама Венесуэла оценивает свою добычу выше. Власти страны сообщили ОПЕК, что в марте производство составило 960 000 баррелей, опустившись почти на 500 000 баррелей по сравнению с февралем. Хотя, по оценкам ОПЕК, основанным на вторичных источниках, страна в марте добывала лишь 732 000 баррелей в день, а в феврале – 1,02 млн баррелей. Для сравнения: еще в 2015 г. Венесуэла добывала 2,4 млн баррелей в день.

Падение нефтедобычи в Венесуэле и соглашение ОПЕК с Россией и другими экспортерами нефти об ограничении добычи привело к тому, что у картеля она в марте снизилась на 550 000 до 30,1 млн баррелей в день, отмечает МЭА. На этом фоне стоимость нефти Brent на этой неделе превысила $71 за баррель. Однако нынешняя ситуация на нефтяном рынке «вызвана не только [сокращением] предложения, но и устойчивостью спроса, которое в последние месяцы привлекает меньше внимания», отмечает МЭА. Агентство не стало менять свой прогноз увеличения мирового спроса на нефть в 2019 г., оставив его на уровне 1,4 млн баррелей в день.

Бизнес
Новости

Котировки LVMH достигли рекордного уровня за пять лет

Ведомости
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Акции группы компаний LVMН (Louis Vuitton Moët Hennessy), крупнейшего производителя товаров класса люкс в мире, на торгах Лондонской фондовой биржи (LSE) 11 апреля растут после публикации результатов работы группы компаний за I квартал 2019 г. По состоянию на 15:00 по московскому времени (минус 2 часа по Лондону) ценные бумаги LVMН торговались по 346 евро за акцию, что стало рекордом за последние пять лет.

LVMH 10 апреля сообщил о росте выручки от продаж в I квартале 2019 г. на 16% к аналогичному периоду прошлого года – до 12,5 млрд евро, говорится в материалах холдинга. Среди всех направлений бизнеса LVMH самый большой рост продемонстрировал сегмент производства одежды и кожаных изделий – на 20% к I кварталу 2018 г. Выручка от продаж этого сегмента превысила 5 млрд евро.

Акции LVMH 10 апреля, по данным LSE, завершили сессию торгов 10 апреля на отметке 330,5 евро за бумагу. В ходе утренней сессии бумаги подорожали на 3,3%, к 15:00 по Москве почти на 5%. Год назад ценные бумаги холдинга торговались по 278 евро за акцию, пять лет назад стоимость бумаг составляла 141,75 евро за акцию. Предыдущий пик цен пришелся на май 2018 г. и составил почти 311,8 евро за акцию.

Аналитики SocGen изменили рекомендации для ценных бумаг LVMH с «держать» до «покупать», передает Reuters.

LVMH – мировой лидер по производству предметов роскоши. Группа компаний владеет производителями марок шампанского и коньяка (Moët & Chandon и Hennessy), модными домами и брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo, Berlutti, Givenchy, производителями ювелирных изделий и часов Bulgari, Tag Heuer, сетью магазинов Sephora, газетой Les Échos и другими активами. Президент и основной владелец LVMH Бернар Арно является самым богатым человеком Европы. На начало 2019 г. его состояние оценивалось в $76,9 млрд.

Политика
Новости

Суд вернул дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы решил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Суд объяснил свое решение нарушениями, обнаруженными в обвинительном заключении. По мнению суда, также было нарушено право Масляевой на защиту.

При этом суд не нашел оснований для изменения меры пресечения Масляевой и оставил ее под домашним арестом до 19 июля.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

Масляева признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других фигурантов, поэтому ее дело рассматривалось в особом порядке. Она также была допрошена как ключевой свидетель обвинения во время процесса Серебренникова, бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора организации Юрия Итина.

Мосгорсуд 8 апреля отменил домашний арест Серебренникова и отпустил режиссера под подписку о невыезде. Аналогичные решения суд вынес в отношении Итина и Апфельбаум. В апелляционной жалобе адвокаты указывали, что основания для домашнего ареста отпали, поскольку большинство свидетелей по делу уже были допрошены.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Бизнес
Новости

Wildberries в I квартале почти удвоил оборот

Ведомости
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Оборот интернет-магазина Wildberries в I квартале 2019 г. вырос до 38,9 млрд руб., что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Число уникальных пользователей онлайн-ритейлера увеличилось на 89%.

Наиболее высокими темпами росли продажи электроники (+886%), оргтехники (+538%), садовой техники (+428%), техники для кухни (+395%), бытовой техники (+357%), товаров для праздника (+283%), питания (+253%), строительных инструментов (+246%), зоотоваров (+204%) и товаров ортопедии (+200%). Наиболее высокая динамика продаж отмечена в Калужской (+125%), Владимирской (+124%), Рязанской (+117%), Ивановской (+107%) и Московской (+106%) областях.

Wildberries отметил, что основным отличием от прошлого года является существенный рост заказов обуви. В десятку самых покупаемых товаров вошли платья, брюки, футболки, кроссовки, костюмы (деловые и спортивные), ботинки, джинсы, блузки, куртки и юбки.

Высокие темпы роста оборота компания связывает с расширением ассортимента и развитием сети пунктов выдачи заказов, сказал директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. За первые три месяца года компания открыла 800 новых пунктов выдачи (всего их около 3700, точки расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии).

В феврале журнал Forbes сообщил, что стоимость Wildberries выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние соосновательницы и единственной владелицы интернет-магазина Татьяны Бакальчук более чем в $1 млрд, писало издание. Таким образом, Бакальчук стала второй россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

Самые богатые женщины России

Политика
Новости

Британская полиция объяснила арест Ассанжа запросом США на его экстрадицию

Ведомости
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Арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США. Об этом сообщила британская полиция.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил между тем, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь, передает Reuters.

Ассанжа задержали ранее 11 апреля после того, как Эквадор, в посольстве которого находился основатель Wikileaks, отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища. Как сообщала полиция, в здание дипломатического представительства в Лондоне для задержания Ассанжа ее сотрудников запустил эквадорский посол. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти страны приняли решение отказать в убежище, получив заверения от Великобритании в том, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь. Позже министр иностранных дел Эквадора заявил, что также приостановлено эквадорское гражданство Ассанжа.

Основатель Wikileaks пробыл в посольстве Эквадора, не выходя из него, почти семь лет. В июне 2012 г. он пришел в диппредставительство в Лондоне и попросил политического убежища. Эквадорские власти удовлетворили его просьбу. В посольство он обратился после того, как британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах. Ассанж отрицал вину и выражал опасения, что если его арестуют, то Швеция может выдать его США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

Ассанж – программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Политика
Новости

Кремль заявил о намерении сохранить отношения с Суданом после переворота

Ведомости
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Кремль «очень внимательно отслеживает ситуацию» в Судане и надеется, что стране удастся избежать эскалации конфликта, которая может привести к человеческим жертвам, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло», – добавил он.

Песков подчеркнул, что ситуация в Судане рассматривается Кремлем как внутреннее дело этой страны. «Мы рассчитываем, что при любом исходе российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», – заключил пресс-секретарь.

Ранее местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что армия Судана решила отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны. Президент под давлением военных согласился сложить свои полномочия, подтверждают источники CCN и Reuters. По данным al-Hadath, несколько представителей власти были задержаны, а аль-Башир находится под домашним арестом. Военные в ближайшее время намерены сделать официальное заявление.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз – в июле прошлого года. Президент Владимир Путин принимал суданского коллегу в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Что происходит в Судане

Бизнес
Новости

Правительство обнулит НДС для внутренних авиаперевозок

Ведомости
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Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства (расшифровка его речи есть на сайте кабинета министров). Сейчас для всех внутренних рейсов НДС – 10%, кроме маршрутов, получивших льготу на период до 2025 г. Речь идет о рейсах, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом.

«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», – уточнил Медведев. Он подчеркнул, что такой шаг поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов. Компании также смогут купить новые самолеты, включая произведенные в России, например МС-21, предположил он.

Внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах» предложило Министерство финансов. РБК со ссылкой на документ уточнял, что в отношении маршрутов, которые проходят через Москву или Московскую область, до 1 января 2021 г. сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в 10%.

Ведомство отмечало, что за счет обнуления пошлины сможет в том числе стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел («Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево»).

Как выглядит МС-21

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