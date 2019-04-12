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Литва отозвала из России посла после получения им угроз

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций из-за «уязвимости, обусловленной угрозами», передает информагентство BNS со ссылкой на пресс-атташе ведомства Расу Якилайтене.

По словам представителя литовского МИДа, сотрудники посольства и сам Мотузас получили угрозы. Они могут быть связаны с расследованием дела о взятках при выдаче виз. Мотузас по данному делу имеет статус «особого свидетеля».

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Мотузасу необходимо на некоторое время уехать из России. Такого же мнения придерживается и президент страны Даля Грибаускайте. По ее словам, опрошенный в статусе свидетеля Мотузас «бросает тень на дипломатическую службу».

Ранее в Литве был задержан бывший посол в России Римантас Шидлаускас. Его подозревают в незаконной выдаче визы бывшему топ-менеджеру Нового промышленного банка, гражданину России Ринату Насырову. 9 апреля Вильнюсский участковый суд (ВУС) арестовал Шидлаускаса и Насырова. По данным следствия, Насыров передал бывшему послу 10 000 евро и 3000 евро за получение визы. «Моего подзащитного (Насырова — "Ведомости") подозревают в даче взятки, однако он вины не признает. Подозрения основываются на неправильной интерпретации одной из бесед», — заявил в суде адвокат россиянина Линас Белявичюс. По его словам, переданная во время встречи определенная часть денег интерпретирована как дача взятки, хотя «на самом деле этот факт был связан с совершенно иными обстоятельствами». «Это взаимоотношения между физическими лицами, которые не имеют ничего общего с коррупционной деятельностью», – цитировало адвоката информагентство Delfi. По информации BNS, Шидлаускас и Насыров общались по телефону 21 марта, а встретились 5 апреля. Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас утверждает, что Насыров получил визу законно.