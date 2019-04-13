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Дворкович опроверг сообщения о приглашении Абызова на день рождения в Россию

Ведомости
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Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что он пригласил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к себе на день рождения. О задержании экс-министра стало известно 26 марта – в день рождения Дворковича. Некоторые СМИ, в частности РБК, «Интерфакс», «Известия», сообщали, что Абызов, который последнее время якобы проживал за границей, приехал в Россию по приглашению друга и был задержан.

По словам Дворковича, он справлял день рождения не в Москве. «Уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним (Абызовым) не общался», – сказал он «Интерфаксу». На вопрос, стал ли для него неожиданностью арест Абызова, Дворкович ответил: «Конечно».

Ранее адвокат экс-министра Александр Аснис говорил, что «с момента отставки из правительства [Абызов] постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок».

Абызов сейчас находится под арестом, он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие участники этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., считают следователи. Украденные деньги, по версии СКР, были выведены за рубеж.

Михаил Абызов в суде

Политика
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Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники. Об этом Bloomberg сообщил друг Ассанжа Воан Смит и подтвердил представитель основателя WikiLeaks.

В Белмарше, который агентство называет британским Гуантанамо (американская тюрьма строго режима для террористов и особо опасных преступников), содержатся самые опасные заключенные во всей стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался «правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена», а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте. То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, «может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию» основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах, пишет агентство. «Согласно отчету инспектора, почти половина заключенных заявили, что обычно они проводят вне камер менее двух часов в неделю», — говорится в материале. Хуже всего дела обстоят в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен, сообщает Bloomberg.

Плюсом прибывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадоре, считает агентство. В течение семи лет программист не наблюдался у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 г., он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

Власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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Технологии
Новости

Роскомнадзор разблокировал городской портал Ярославля

Ведомости
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Роскомнадзор спустя 12 часов разблокировал ярославский городской портал 76.ru, говорится в обращении главного редактора Ольги Прохоровой, опубликованном на сайте издания. Портал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за новости о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. Это следует из письма Роскомнадзора в адрес редакции, текст которого приводит Прохорова.

По словам главного редактора, после получения официального письма от ведомства 76.ru удалил из новости про оскорбительную надпись фото, «так как кроме иллюстрации ничто иное не указывало на лица, чье достоинство могло быть оскорблено». После этого сайт был разблокирован. Сама новость на сайте осталась.

В четверг, 11 апреля, Роскомнадзор заблокировал сайт другого ярославского СМИ – информационного агентства «Яркуб». Это агентство и портал 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Сайт «Яркуб» на момент публикации по-прежнему был недоступен. При переходе на него появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Политика
Новости

Губернатор Тюменской области раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации

Ведомости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал журналистов за то, что они освещали контртеррористическую операцию в Тюмени в режиме реального времени. По его словам, у ликвидированных боевиков нашли смартфоны, с помощью которых они «могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ».

Моор также осудил действия людей, которые комментировали происходящее в соцсетях, «сочиняя небылицы». «Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», – написал губернатор на своей странице «В контакте».

Вечером 12 апреля в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет. По его данным, убитые были сторонниками запрещенной террористической организации «Исламское государство» и готовили теракты. Предполагаемые террористы находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В доме, где находились подозреваемые, были обнаружены автоматы, самодельные взрывные устройства и элементы к ним, а также религиозная литература.

Финансы
Новости

Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода

Ведомости
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Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб. «Теперь платить бесконтактным способом станет еще удобнее», – прокомментировала это нововведение пресс-служба Visa.

Изменения затронут все банки – участники платежной системы Visa, но решение о повышении лимита каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно, пояснил «РИА Новости» руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. ВТБ и Райффайзенбанк сообщили агентству, что полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. Газпромбанк, банки «Русский стандарт» и «Открытие» намерены последовать рекомендациям платежной системы, но не уточнили, в какой срок. Промсвязьбанк планирует повышать лимит постепенно.

Другие платежные системы – Mastercard и «Мир» – пока не сообщали о планах последовать примеру Visa и повысить предельную сумму для бесконтактных платежей без пин-кода. Лимит в этих системах сейчас составляет 1000 руб.

Осенью прошлого года Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран – лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.

Политика
Новости

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Ведомости
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После ликвидации в Тюмени предполагаемых сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) возбуждено уголовное дело – о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 12 апреля в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК). По его данным, убитые были сторонниками ИГ, «вынашивающими намерения совершить террористические акты». Они находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

В Следственном комитете добавили, что в доме, где находились злоумышленники, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Фотографии с места событий в Тюмени

Технологии
Новости

Роскомнадзор заблокировал второе ярославское СМИ после новости о надписи про Путина

Ведомости
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Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского издания 76.ru, сообщила его главный редактор Ольга Прохорова в Telegram-канале. На момент публикации зайти на сайт СМИ не получалось, появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Адрес 76.ru также можно было найти в едином реестре сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

По мнению Прохоровой, блокировка связана с тем, что портал отказался удалить новость о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. «Считаю это актом давления на СМИ», – написала она. Главред добавила, что несмотря на блокировку сайта, редакция издания продолжит свою работу.

Ранее по требованию Роскомнадзора был ограничен доступ к сайту ярославского информационного агентства «Яркуб». Ведомство объяснило блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

«Яркуб» и 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Политика
Новости

В Тюмени ликвидировали подозреваемых в подготовке теракта

Ведомости
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Несколько сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. Число убитых не уточняется.

Информацию позже подтвердил «РИА Новости» Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, ликвидированные боевики готовили теракт.

Вечером 12 апреля на нескольких улицах Тюмени был введен режим КТО, в городе была слышна стрельба. Предполагаемые сторонники ИГ находились в одном из частных домов Тюмени, при попытке задержания они открыли огонь.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших во время проведения КТО, по предварительным данным, нет, сообщила представитель департамента здравоохранения региона.

Стиль жизни
Новости

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Ведомости
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Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС. По итогам обсуждения было принято решение выдать прокатное удостоверение картине, но сроки ее показа перенести с 9 мая на другую дату. Она будет определена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Сам Лунгин на обсуждении фильма заявил, что готов перенести премьеру на 10 или 12 мая. «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом», – цитирует режиссера агентство.

Фильм «Братство» рассказывает историю операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета Федерации, что фильм якобы искажает исторические события и обижает ветеранов афганской кампании. Лунгин в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» назвал все претензии к фильму мракобесием.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова 8 апреля объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая. Но прокатчик фильма в России – WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures) – удостоверение о прокате так и не получил. Позже замминистра культуры Павел Степанов опроверг слова Любимовой.

Политика
Новости

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Ведомости
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На нескольких улицах Тюмени вечером 12 апреля был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области. Очевидцы сообщают, что в городе слышна стрельба.

По данным ФСБ, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные сторонники запрещенной террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной. В районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь серый транзит из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию через территорию России. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, в подобных схемах могло участвовать 28 белорусских фирм-отправителей и девять производителей. Подозрения Россельхознадзора вызвало то, что эти компании по документам за срок от двух до пяти дней успевали доставить продукцию в Алма-Ату или Бишкек, затем вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8000 км, загрузиться снова и отправиться по другим адресам.

Государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров от этих производителей и поставщиков в свои страны. Поэтому Россельхознадзор запретил белорусским компаниям транзит своей продукции через Россию до получения бумаг с казахской и киргизской сторон о готовности эти товары принять.

Также Россельхознадзор заявил 12 апреля о том, что нашел склад белорусского контрафакта и фальсификата под Санкт-Петербургом. По документам сухое молоко Слуцкого сыродельного комбината, запрещенное для продажи в России, должно было следовать из Белоруссии в Киргизию, но не доехало до пункта назначения, осев на складе, по адресу которого зарегистрировано шесть предприятий. Все они имеют между собой хозяйственные связи, считают в Россельхознадзоре. На складе обнаружено оборудование для смешивания сухой молочной смеси. И объем производимой готовой молочной продукции предприятиями, участвующими в схемах ложного транзита, в 3 раза превосходит объем поступающего сырья.

Летом 2014 г. Россия запретила ввоз рыбы, молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов из ряда стран – Евросоюза, США, Канады и др. Параллельно, по данным ФТС, поставки фруктов и орехов из Белоруссии в 2018 г. выросли почти на 40% до $104 млн, овощей – на 5% до $187,6 млн. Россия обвинила Белоруссию в реэкспорте санкционной продукции и даже запретила ввоз яблок и груш из страны с 12 апреля. Россельхознадзор не исключал грядущих ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

Ведомости
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ФСБ передала следователям возможный компромат на экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Как рассказали источники «Коммерсанта», в материалах ФСБ, переданных в центральный аппарат Следственного комитета России, говорится о возможных мошенничестве или растрате, совершенных в особо крупном размере в составе ОПС. При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается Абызов. Решение о возбуждении нового уголовного дела в отношении экс-министра пока не принято, отмечает издание.

Материалы ФСБ, по данным «Коммерсанта», связаны с делом белгородских энергетиков, фигурантами которого в 2015 г. стали депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («Корссис») – Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. Они обвиняются в организации ОПС и растрате, дело сейчас рассматривается в суде.

Имя Абызова появилось в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 гг. пакета акций «Корссис», принадлежавшего «ЕЭС России», пишет «Коммерсантъ». Абызов тогда занимал пост заместителя председателя правления РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к процессу приватизации.

Сейчас Абызов находится под арестом по другому делу, он был задержан 25 марта. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Следователи утверждают, что Абызов и члены этого ОПС обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж. Абызов не признает обвинения.

Источники «Ведомостей» не исключали, что расследование в отношении Абызова может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник в 2014 г., на тот момент Абызов был основным бенефициаром компании.

Михаила Абызова в суде

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