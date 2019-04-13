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Дворкович опроверг сообщения о приглашении Абызова на день рождения в Россию

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что он пригласил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к себе на день рождения. О задержании экс-министра стало известно 26 марта – в день рождения Дворковича. Некоторые СМИ, в частности РБК, «Интерфакс», «Известия», сообщали, что Абызов, который последнее время якобы проживал за границей, приехал в Россию по приглашению друга и был задержан.

По словам Дворковича, он справлял день рождения не в Москве. «Уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним (Абызовым) не общался», – сказал он «Интерфаксу». На вопрос, стал ли для него неожиданностью арест Абызова, Дворкович ответил: «Конечно».

Ранее адвокат экс-министра Александр Аснис говорил, что «с момента отставки из правительства [Абызов] постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок».

Абызов сейчас находится под арестом, он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие участники этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., считают следователи. Украденные деньги, по версии СКР, были выведены за рубеж.

Михаил Абызов в суде