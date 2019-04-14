Минприроды назвало поджог причиной пожара в парке «Лосиный остров»
Поджог мог стать причиной пожара в национальном парке «Лосиный остров» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство приводит слова директора парка Игоря Сарафанова, который рассказал, что для поджога использовалась горючая жидкость.
По словам Сарафанова, в «Лосином острове» проводились работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Умершие деревья были распилены и лежали вдоль дороги, приготовленные к вывозу. «Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — цитирует Минприроды Сарафанова.
Пожар в национальном парке под Балашихой начался вечером в субботу, 13 апреля, и был потушен только утром в воскресенье. Горели порубочные остатки с санитарной вырубки на площади 1000 кв. м. Пострадавших нет, до ближайших населенных пунктов огонь не добрался. Ущерб лесу тоже нанесен не был, сгорело около 3200 кубометров древесины — порубочные остатки и штабели с бревнами.