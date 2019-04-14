Политика

Новости

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы на стадионе «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ сдавать анализы на наркотики в лаборатории киевского стадиона «Олимпийский» тем, что получил информацию о готовящейся против него провокации. Об этом он сказал в интервью информационному агентству «Новости Украины», которое опубликовано на YouTube.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить», – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что никого не обвиняет и не исключает, что полученная им информация о провокации может быть ложной. «Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом», – добавил актер.

Свое решение обратиться в частную лабораторию Eurolab Зеленский обосновал тем, что знает ее владельцев. Отказ сдать анализы представителям VADA, как предлагал мэр Киева Владимир Кличко, актер тоже объяснил недоверием к этой антидопинговой организации. Предложение Кличко Зеленский назвал политически мотивированным.

Зеленский, а также действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Перед вторым туром они договорились провести дебаты на крупнейшем стадионе страны. Зеленский предложил, чтобы оба кандидата перед дебатами сдали анализы на наркотики и алкоголь, Порошенко согласился.

Президент 4 апреля заявил, что ждет Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, но актер выбрал для этого частную лабораторию. По его мнению, лаборатория стадиона «находится под контролем власти», поэтому он опасается фальсификаций. Избирательный штаб Порошенко выразил сомнение в достоверности результатов анализов, сданных в Eurolab.

Президентская гонка на Украине. Как это было