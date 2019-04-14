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Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов с другим кандидатом – Владимиром Зеленским. Трансляцию со стадиона ведет телеканал «Прямой», на кадрах видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч зрителей.

Порошенко и Зеленский договорились провести дебаты перед вторым туром выборов, который запланирован на 21 апреля. Зеленский предложил назначить дебаты на 19 апреля и провести их на главном стадионе страны. Порошенко согласился на участие в дебатах, но предложил провести их 14 апреля на «Олимпийском», а 19-го – в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кандидаты так и не договорились о дате.

Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского до 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой). «Мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам», – сказал Порошенко. После этого он начал отвечать на вопросы журналистов.

Порошенко отметил, что участие в телевизионных дебатах, которые должны состояться 19 апреля, является обязательным для кандидатов и он намерен на них быть. Это не спортивное состязание и не шоу, а «серьезное мероприятие», в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства, заявил он.

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