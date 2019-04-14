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Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» для дебатов с Зеленским

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов с другим кандидатом – Владимиром Зеленским. Трансляцию со стадиона ведет телеканал «Прямой», на кадрах видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч зрителей.

Порошенко и Зеленский договорились провести дебаты перед вторым туром выборов, который запланирован на 21 апреля. Зеленский предложил назначить дебаты на 19 апреля и провести их на главном стадионе страны. Порошенко согласился на участие в дебатах, но предложил провести их 14 апреля на «Олимпийском», а 19-го – в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кандидаты так и не договорились о дате.

Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского до 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой). «Мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам», – сказал Порошенко. После этого он начал отвечать на вопросы журналистов.

Порошенко отметил, что участие в телевизионных дебатах, которые должны состояться 19 апреля, является обязательным для кандидатов и он намерен на них быть. Это не спортивное состязание и не шоу, а «серьезное мероприятие», в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства, заявил он.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Экономика
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Кудрин посчитал невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

Ведомости
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План правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Прошлый год оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», – цитирует его «РИА Новости». На то есть разные причины, добавил Кудрин: общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», – констатировал он.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что план по увеличению инвестиций может быть выполнен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Кудрин также отметил, что Счетную палату «немножко беспокоит» запланированный Министерством финансов прирост заимствований на внутреннем рынке, поскольку он приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга. «Вместе с тем, я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», – отметил он.

Минфин планирует в текущем году чистое привлечение на внутреннем рынке на 1,5 трлн руб., а валовое – около 2,5 трлн руб., что почти в три раза выше прошлогоднего плана, который ведомству выполнить не удалось. Кудрин считает, что российским властям надо с осторожностью подходить к заимствованиям.

10 цитат председателя Счетной палаты

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Политика
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Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е гг. фразу «во всем виноват Чубайс». По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей и им нужно было сделать кого-то виноватым. Об этом руководитель «Роснано» сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось. «Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось – значит, сложилось. Будем жить с этим», – сказал он (цитата РБК).

Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». «Ну, люди же к котам относятся всегда очень по-хорошему! Ради бога, это мне пытаются как-то так вменить в вину, но я в этом абсолютно не вижу ничего ни плохого, ни обидного», – заверил он.

В 90-х гг. Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», – приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», – добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий».

Политика
Новости

Порошенко пообещал уважать выбор украинцев в случае победы Зеленского

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что с уважением отнесется к выбору украинского народа, за кого бы он ни проголосовал. «Если, не дай бог, он [Владимир Зеленский] будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор», – заявил Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

Президент также подчеркнул, что никогда не называл своего соперника наркоманом. «Я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю», – сказал Порошенко, отметив, что очень серьезно относится к своим заявлениям.

В воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для проведения дебатов с Зеленским. Актер настаивает на проведении дебатов 19 апреля, поэтому сегодня он так и не приехал. Порошенко ждал Зеленского около часа и в это время отвечал на вопросы журналистов. Трансляцию со стадиона вел телеканал «Прямой», на кадрах было видно, что на «Олимпийском» собралось несколько тысяч человек.

В следующие воскресенье, 19 апреля, могут состояться дебаты кандидатов в президенты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того, Порошенко заявил, что готов провести дебаты с Зеленским 15 апреля в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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Технологии
Новости

Пользователи сообщили о неполадках в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Ведомости
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах, а также жалобы пользователей в социальных сетях. По данным Downdetector, жалобы начали поступать около двух часов дня по московскому времени. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в WhatsApp, на втором месте Instagram, затем идет Facebook.

Пользователи сообщали, что им не удалось подключиться к сервисам, войти в аккаунт или воспользоваться веб-версией этих приложений. Наибольшее число жалоб поступило из Центральной Европы, Испании, ОАЭ, Великобритании, Сингапура и США.

Ранее газета The New York Times сообщила, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями, не переключаясь между приложениями. WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger продолжат работать как отдельные приложения, но у их пользователей появится возможность общаться между собой, уточняли собеседники издания. Например, пользователь Facebook сможет отправить сообщение тому, у кого есть только учетная запись в WhatsApp.

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Политика
Новости

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы на стадионе «Олимпийский»

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свой отказ сдавать анализы на наркотики в лаборатории киевского стадиона «Олимпийский» тем, что получил информацию о готовящейся против него провокации. Об этом он сказал в интервью информационному агентству «Новости Украины», которое опубликовано на YouTube. 

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить», – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что никого не обвиняет и не исключает, что полученная им информация о провокации может быть ложной. «Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом», – добавил актер.

Свое решение обратиться в частную лабораторию Eurolab Зеленский обосновал тем, что знает ее владельцев. Отказ сдать анализы представителям VADA, как предлагал мэр Киева Владимир Кличко, актер тоже объяснил недоверием к этой антидопинговой организации. Предложение Кличко Зеленский назвал политически мотивированным.

Зеленский, а также действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Перед вторым туром они договорились провести дебаты на крупнейшем стадионе страны. Зеленский предложил, чтобы оба кандидата перед дебатами сдали анализы на наркотики и алкоголь, Порошенко согласился.

Президент 4 апреля заявил, что ждет Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, но актер выбрал для этого частную лабораторию. По его мнению, лаборатория стадиона «находится под контролем власти», поэтому он опасается фальсификаций. Избирательный штаб Порошенко выразил сомнение в достоверности результатов анализов, сданных в Eurolab.

Президентская гонка на Украине. Как это было

Политика
Новости

Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию

Ведомости
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Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом он рассказал австралийскому изданию Herald Sun. По мнению Шиптона, это был бы удовлетворительный для всех вариант. Отец Ассанжа добавил, что для него стало шоком то, как выглядит его сын после семи лет жизни в посольстве Эквадора. «Я видел, как его волокли по ступенькам полицейские, и выглядел он не очень хорошо, – сказал Шиптон. – Мне 74, и я выгляжу лучше чем он, а ему 47».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Ассанжа.

Австралиец Джулиан Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Минприроды назвало поджог причиной пожара в парке «Лосиный Остров»

Ведомости
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Поджог мог стать причиной пожара в национальном парке «Лосиный Остров» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство приводит слова директора парка Игоря Сарафанова, который рассказал, что для поджога использовалась горючая жидкость.

По словам Сарафанова, в «Лосином Острове» проводились работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Умершие деревья были распилены и лежали вдоль дороги, приготовленные к вывозу. «Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», – цитирует Минприроды Сарафанова.

Пожар в национальном парке под Балашихой начался вечером в субботу, 13 апреля, и был потушен только утром в воскресенье. Горели порубочные остатки с санитарной вырубки на площади 1000 кв. м. Пострадавших нет, до ближайших населенных пунктов огонь не добрался. Ущерб лесу тоже нанесен не был, сгорело около 3200 кубометров древесины порубочные остатки и штабеля с бревнами.

Политика
Новости

МВД возбудило дело о хищениях в РУСАДА перед Олимпиадой в Сочи

Ведомости
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Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении 1 млн руб. в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Расследование связано с действиями бывшего руководства организации.

По версии следствия, неустановленные лица в период с 14 марта 2011 г. по 20 декабря 2014 г. переводили денежные средства «под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования» для сбора биологического материала для допинг-проб. При этом цены на оборудование были завышены. В результате было похищено более миллиона бюджетных средств. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил агентству информацию о возможных хищениях, совершенных прошлым руководством организации (руководство РУСАДА сменилось в 2017 г.). По словам Гануса, агентство само организовало проверку с привлечением независимой организации, а ее результаты передало в прокуратуру и МВД.

При изучении старой бухгалтерии выяснилось, что раньше РУСАДА закупало оборудование по ценам на 40–50% выше рыночных, рассказал гендиректор организации. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 г.

Финансы
Новости

Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов

Ведомости
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Андрей Круглов, ранее занимавший должность зампреда правления «Газпрома», станет новым заместителем министра финансов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит «Прайм»). На новой должности Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.

Круглов был освобожден от должности зампреда правления «Газпрома» 1 апреля в связи с переходом на госслужбу. Он занимал эту должность с 2004 г., а в состав правления входил с 2002 г. В «Газпроме» Круглов курировал вопросы финансово-экономической деятельности.

У Силуанова теперь будет 11 заместителей. Согласно постановлению о структуре Министерства финансов, у главы ведомства может быть не более 10 заместителей, в том числе два первых заместителя, и один статс-секретарь – заместитель министра.

Политика
Новости

Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники. Об этом Bloomberg сообщил друг Ассанжа Воан Смит и подтвердил представитель основателя WikiLeaks.

В Белмарше, который агентство называет британским Гуантанамо (американская тюрьма строго режима для террористов и особо опасных преступников), содержатся самые опасные заключенные во всей стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался «правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена», а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте. То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, «может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию» основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах, пишет агентство. «Согласно отчету инспектора, почти половина заключенных заявили, что обычно они проводят вне камер менее двух часов в неделю», — говорится в материале. Хуже всего дела обстоят в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен, сообщает Bloomberg.

Плюсом прибывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора, считает агентство. В течение семи лет программист не наблюдался у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 г., он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

Власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Дворкович опроверг сообщения о приглашении Абызова на день рождения в Россию

Ведомости
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Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что он пригласил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к себе на день рождения. О задержании экс-министра стало известно 26 марта – в день рождения Дворковича. Некоторые СМИ, в частности РБК, «Интерфакс», «Известия», сообщали, что Абызов, который последнее время якобы проживал за границей, приехал в Россию по приглашению друга и был задержан.

По словам Дворковича, он справлял день рождения не в Москве. «Уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним (Абызовым) не общался», – сказал он «Интерфаксу». На вопрос, стал ли для него неожиданностью арест Абызова, Дворкович ответил: «Конечно».

Ранее адвокат экс-министра Александр Аснис говорил, что «с момента отставки из правительства [Абызов] постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок».

Абызов сейчас находится под арестом, он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие участники этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., считают следователи. Украденные деньги, по версии СКР, были выведены за рубеж.

Михаил Абызов в суде

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