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СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Ким Чен Ына в России

Российский президент Владимир Путин может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в России на следующей неделе, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии», — рассказали собеседники агентства. Ким Чен Ын, по их данным, 26-27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию, уточнили источники Yonhap. Самым вероятным местом встречи лидеров России и Северной Кореи они назвали Владивосток.

Информация о возможном визите лидера КНДР в Россию стала появляться после второго саммита между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Встреча состоялась 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершилась без каких-либо договоренностей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2018 г., но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. В конце марта этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына «давно обсуждается и готовится». Уточнять дату возможной встречи он не стал.

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