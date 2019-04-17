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Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за ошибки в декларациях

Подготовлен проект закона, предусматривающий ответственность парламентариев за недостоверное декларирование своих доходов – вплоть до лишения их полномочий, сообщил замначальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин. По его словам, 18 апреля документ обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции. Кто является автором законопроекта, чиновник не уточнил.

Депутаты и сенаторы публикуют информацию о своих доходах с 2009 г., а с 2013 г. должны раскрывать и крупные расходы. С 2015 г. вступил в силу закон, который предусматривает возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах. Ответственность за ошибки в декларациях сейчас не предусмотрена.

Самым богатым парламентарием в 2018 г. стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Его доход составил 2,346 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Самым богатым депутатом Госдумы стал единоросс Григорий Аникеев, получивший доход в 2,327 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В 2017 г. его доход составлял 4,3 млрд руб.

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