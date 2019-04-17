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Политика
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Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за ошибки в декларациях

Ведомости
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Подготовлен проект закона, предусматривающий ответственность парламентариев за недостоверное декларирование своих доходов – вплоть до лишения их полномочий, сообщил замначальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин. По его словам, 18 апреля документ обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции. Кто является автором законопроекта, чиновник не уточнил.

Депутаты и сенаторы публикуют информацию о своих доходах с 2009 г., а с 2013 г. должны раскрывать и крупные расходы. С 2015 г. вступил в силу закон, который предусматривает возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах. Ответственность за ошибки в декларациях сейчас не предусмотрена.

Самым богатым парламентарием в 2018 г. стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Его доход составил 2,346 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Самым богатым депутатом Госдумы стал единоросс Григорий Аникеев, получивший доход в 2,327 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В 2017 г. его доход составлял 4,3 млрд руб.

10 богатейших парламентариев, Володин и Матвиенко

Экономика
Новости

Орешкин доложил Путину о затратах на импортозамещение

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин доложил президенту Владимиру Путину  о затратах на импортозамещение в 2018 г., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, по данным Минэкономразвития,  в прошлом году в промышленность и создание российских аналогов иностранной продукции было инвестировано практически 637,5 млрд руб. Из них государство инвестировало около 70 млрд руб.

Ранее Путин на пленарном заседании Арктического форума спросил Орешкина о том, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамещение. Министр не смог ответить на этот вопрос. Президент на это сказал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в прошлом году было потрачено 637 млрд руб. 

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Технологии
Новости

Еврокомиссия не нашла доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского»

Ведомости
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У Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Евросоюза, нет доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского». В марте бельгийский политик Герольф Аннеманс обеспокоился тем, что продукты «Лаборатории Касперского» используются российскими спецслужбами для слежки за пользователями, и подал запрос в Европейский парламент. В ответе политику, который опубликован на сайте Европарламента, сообщается, что таких доказательств найдено не было.

В июне 2018 г. Европейский парламент принял резолюцию о кибербезопасности, по которой всем странам, входящим в ЕС, было рекомендовано отказаться от вредоносного и опасного оборудования и софта. В числе производителей такой продукции была названа «Лаборатория Касперского». В мае прошлого года правительство Нидерландов публично отказалось от использования продуктов компании.

«В частных разговорах с западными политиками и регуляторами мы много раз слышали, что у них нет претензий к нашим продуктам. Я очень рад, что Еврокомиссия пришла к таким же выводам и подтвердила это публично», – рассказал «Ведомостям» вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев. По его словам, план «Лаборатории Касперского» по открытию центров прозрачности и дата-центров в Европе эффективен и приносит результат.

В 2017 г. правительство США запретило все госорганам страны использовать продукты «Лаборатории Касперского». Американские власти обвинили компанию в слежке за пользователями в пользу российских спецслужб. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский все обвинения отрицал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как недобросовестную конкуренцию.

Политика
Новости

Власти Франции назвали собирающие пожертвования на Нотр-Дам организации

Ведомости
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Правительство Франции опубликовало на своем сайте список организаций, которые официально собирают пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери.

В сообщении отмечается, что с государством взаимодействуют четыре организации: Центр национальных памятников, Фонд Нотр-Дам, Фонд наследия и Фонд Франции. Для тех, кто внесет пожертвование, предусмотрены налоговые льготы.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены, французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. За 16 апреля французские власти смогли собрать на его реконструкцию около 700 млн евро от французских бизнесменов и компаний.

Стиль жизни
Новости

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Ведомости
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Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в городскую больницу Уфы, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, Быков почувствовал себя плохо вечером 16 апреля, госпитализация связана с хроническим заболеванием. «Я сегодня утром еще не справлялся [о самочувствии Быкова], но, судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная», – сказал Венедиктов.

По данным уфимских СМИ, Быков находится в реанимации с подозрением на инсульт. Об этом сообщил портал Ufa1.ru и подтвердил источник региональной редакции «Комсомольской правды». Венедиктов опроверг эту информацию.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, является ведущим программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах. Выступление перенесено на неопределенный период, сообщил «РИА Новости» представитель уфимской организации.

Бизнес
Новости

Фигурант дела Захарченко вышел из капитала подрядчика РЖД

Ведомости
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Валерий Маркелов, обвиняемый в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вышел из капитала группы компаний «1520», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Маркелову принадлежали 28,33% группы. Его доля 15 апреля перешла Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

ВЭБ.РФ планирует выкупить значительную долю в группе компаний «1520», 15 апреля сообщили «Ведомости». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

В октябре прошлого года суд арестовал Маркелова по делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он в течение 10 лет платил Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

Политика
Новости

Госдума ужесточила наказание для водителей за бегство с места ДТП

Ведомости
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Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении. После вступления в силу закона водители, оставившие место ДТП, будут привлекаться к административной ответственности, только если в ДТП нет пострадавших. В остальных случаях будет наступать уголовная ответственность.

Тот, кто скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, может быть наказан 3 годами принудительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии есть один погибший, а водитель покинул место ДТП, он будет наказан лишением свободы на срок до 7 лет, если погибших два и более – на срок до 9 лет. Также поправки вводят запрет занимать руководящие должности для сбежавших с места ДТП.

Сейчас водители, оставившие место ДТП, могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок от 1 до 1,5 года или попасть под административный арест на срок до 15 суток, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Таким образом, тот, кто сбежал с места ДТП, несет меньшую ответственность, чем водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Поправки в УК и КоАП фактически приравнивают побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

Политика
Новости

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Ведомости
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В качестве одной из версий пожара в Соборе Парижской Богоматери криминалисты рассматривают проблемы с электрикой, сообщает Le Parisien.

Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля Собора. Там могло произойти короткое замыкание. Криминалисты изучают лифты, которые были установлены для реставрации здания.

Ранее прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что расследование пожара в Соборе Парижской Богоматери будет «долгим» и «сложным». Сейчас французское следствие считает, что он не был преднамеренным.

Пожар в Соборе произошел вечером 15 апреля. Сгорели шпиль здания, часы и большая часть крыши. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери

Бизнес
Новости

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Ведомости
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Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров. По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние Игоря и Дмитрия Бухманов, основателей компании – разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd., оценивается в $2,8 млрд (по $1,4 млрд на брата).

В игры Playrix Holding играют более 30 млн человек по всему миру. Самыми известными играми компании стали Gardenscapes и ее сиквел Homescapes. Годовая выручка компании оценивается аналитиками NewZoo в $1,2 млрд, а сама компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play. В офисах компании по всему миру работают 1100 сотрудников, указывает Bloomberg.

Создавать компьютерные игры братья Бухманы начали еще в Вологде в 2001 г. На своей первой игре они заработали $100, что равнялось средней заработной плате в Вологде, где тогда жили Бухманы. В 2004 г. ежемесячная выручка от продажи игр достигла $10 000. Тогда Бухманы зарегистрировали Playrix. Сейчас компания разрабатывает игры для смартфонов и соцсетей, большая часть игр бесплатна для скачивания и не содержит рекламы. Реклама приносит менее 3% дохода Playrix, рассказал Bloomberg Дмитрий Бухман. По его словам, большую часть своего дохода Playrix получает от покупок в приложениях.

В феврале 2019 г. в СМИ появились сообщения, что братья могут продать Playrix китайским инвесторам. В числе потенциальных покупателей назывались iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. «Это не та цена, за которою мы готовы продать компанию», – заявил Bloomberg Дмитрий Бухман.

Бизнес
Новости

«Северсталь» и японские компании создадут системы хранения СПГ для «Газпрома»

Ведомости
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ПАО «Северсталь» и японские компании IHI Corporation и Mitsui & Co. Plant Systems планируют создать совместное предприятие по производству резервуаров для хранения сжиженного газа для проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники. Сам СПГ-проект должен быть запущен в 2023–2024 гг.

Совет директоров одобрил сделку по созданию СП 15 апреля. Собеседник издания уточнил, что «Газпром», вероятно, заключит контракт с создающимся предприятием. Другой источник уточнил, что сначала будет заключено соглашение о намерениях. Параметры контрактов предполагается определить позже.

Это косвенно подтвердили в «Газпроме», заявив, что речь идет о рамочном соглашении, в котором нет экономических показателей. Оно охватывает «все перспективные СПГ-проекты» компании. Предполагается, что «Газпром» станет потенциальным потребителем продукции «при условии ее конкурентоспособности и обеспечения полной локализации в России».

Основная роль в создающемся СП будет отведена IHI Corporation, которая занимается строительством и конструированием резервуаров для хранения СПГ и приемных терминалов СПГ. Финансовым инвестором, по словам источника, выступит Mitsui – партнер «Газпрома» по проекту «Сахалин-2». Поставщиком спецсталей для предприятия станет «Северсталь». По СПГ-проектам компания сотрудничает с «Газпромом» с 2018 г. Тогда она отгрузила 700 т элементов конструкции резервуара хранения СПГ из криогенной стали для СПГ-завода возле компрессорной станции «Портовая».

Политика
Новости

NYT узнала о нежелании Трампа высылать российских дипломатов из-за дела Скрипалей

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп скептически относился к идее выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей, но его переубедила Джина Хаспел, занимавшая на тот момент пост замдиректора ЦРУ, сообщает The New York Times.

Изначально Трамп, который часто критиковал «крыс» и других перебежчиков, считал нападение на Скрипалей частью «шпионских игр» и с пониманием отнесся к действиям российских властей, рассказали газете несколько чиновников. Однако Хаспел настояла на высылке российских дипломатов. Она показала Трампу фотографии детей, пострадавших от «Новичка», и погибших птиц.

В марте прошлого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти.

После отравления Скрипалей около 30 стран выслали российских дипломатов, в том числе США. Они выслали 60 человек, в том числе 12 сотрудников российской миссии в ООН.

Политика
Новости

СМИ сообщили о 20-минутном промедлении с вызовом пожарных в Нотр-Дам

Ведомости
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Пожарная сигнализация сработала в соборе Парижской Богоматери 15 апреля в 18.20 по местному времени, однако служащие вызвали пожарных лишь 23 минуты спустя – в 18.43. Все это время сотрудники собора самостоятельно пытались найти источник возгорания, пока сигнализация не сработала во второй раз.

Хронологию событий восстановил прокурор Парижа Реми Хейц, слова которого приводят Buzz Feed News и The Washington Post. После первого срабатывания сигнализации служащие собора провели эвакуацию находившихся в соборе прихожан, поскольку месса началась несколько раньше. Как заявил органист Нотр-Дама Иоганн Вексо французской газете Ouest-France, первые минуты не чувствовалось даже запаха дыма. После второго срабатывания сигнализации стало понятно, что возгорание возникло на крыше. Ректор Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что пожарные трижды в день проводят «оценки» в уязвимом районе под деревянной крышей.

Причины возгорания всемирно известного собора еще выясняются. По прогнозам Хейеца, дело будет «долгим» и «сложным». Пока в качестве основной версии французское следствие рассматривает «теорию несчастного случая», пояснил прокурор Парижа.

Накануне министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что большая часть реликвий собора сохранена. В их числе терновый венец Иисуса Христа и туника Святого Луи, французского короля XIII в. Огонь не затронул и соборный орган, но пока неясно, не был ли он поврежден при тушении. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

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