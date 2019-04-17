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Власти Франции назвали собирающие пожертвования на Нотр-Дам организации

Правительство Франции опубликовало на своем сайте список организаций, которые официально собирают пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери.

В сообщении отмечается, что с государством взаимодействуют четыре организации: Центр национальных памятников, Фонд Нотр-Дам, Фонд наследия и Фонд Франции. Для тех, кто внесет пожертвование, предусмотрены налоговые льготы.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены, французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. За 16 апреля французские власти смогли собрать на его реконструкцию около 700 млн евро от французских бизнесменов и компаний.