Умер ранивший себя экс-президент Перу
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии. Бывшего президента должны были арестовать на 10 суток по решению суда. Гарсия отказался общаться с полицейскими до приезда своего адвоката, он закрылся в спальне. После этого сотрудники полиции услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в срочном порядке доставили в больницу и прооперировали. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Перед смертью у Гарсии произошли три остановки сердца.
Бывшего президента Перу обвиняют в коррупции, взяточничестве, преступном сговоре и отмывании денег. По данным следствия, он получил $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце прошлого года Гарсия просил у властей Уругвая предоставить ему политическое убежище, но получил отказ. Гарсию дважды избирали президентом Перу: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.