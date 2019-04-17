Умер ранивший себя экс-президент Перу

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Чиновник Пак рассказал об обстоятельствах драки с Кокориным в кафе

Директор департамента Минпромторга Денис Пак рассказал об обстоятельствах конфликта с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в кафе «Кофемания» осенью 2018 г. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале Пресненского районного суда, где Пак дает показания. По словам чиновника, молодые люди вели себя агрессивно по отношению к нему, Кокорин применил силу – ударил его стулом по голове. Нападал ли на него Мамаев, Пак не помнит.

Чиновник отметил, что со стороны компании футболистов были выкрики «убью», «повезло, что остался жив». Кокорин, по словам Пака, повернулся и агрессивно сказал, что он «китаец». «Вы сказали слово «китаец». Это оскорбление?» – уточнил один из адвокатов обвиняемых. «Если в издевательском тоне, то, наверное, да», – ответил Пак. В то же время он не будет заявлять иск к футболистам о возмещении морального и физического вреда. Пак также оставил решение о наказании для обвиняемых на усмотрение суда.

Пресненский суд Москвы 9 апреля начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила водителя одной из ведущих «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, утверждают следователи.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 (побои). Следствие утверждает, что они действовали по предварительному сговору. Сами футболисты наличие сговора отрицают. Они также не признают вины в нанесении побоев.

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