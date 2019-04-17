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Умер ранивший себя экс-президент Перу

Ведомости
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Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters. Нынешний глава государства Мартин Вискарра выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее местная газета El Comercio сообщила, что рано утром в среду полицейские приехали к дому Гарсии. Бывшего президента должны были арестовать на 10 суток по решению суда. Гарсия отказался общаться с полицейскими до приезда своего адвоката, он закрылся в спальне. После этого сотрудники полиции услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в срочном порядке доставили в больницу и прооперировали. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Перед смертью у Гарсии произошли три остановки сердца.

Бывшего президента Перу обвиняют в коррупции, взяточничестве, преступном сговоре и отмывании денег. По данным следствия, он получил $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце прошлого года Гарсия просил у властей Уругвая предоставить ему политическое убежище, но получил отказ. Гарсию дважды избирали президентом Перу: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.

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Бизнес
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Путин наградил топ-менеджеров «Роснефти» орденами

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями топ-менджеров и сотрудников «Роснефти». Копия документа опубликована на официальном портале правовой информации. Награды присвоены «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», отмечается в указе. В общей сложности награждено около 60 сотрудников компании.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присвоен финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву, гендиректору дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз» Хасану Татриеву. Орденом Александра Невского награждены вице-президенты «Роснефти» Павел Федоров и Андрей Шишкин. Ордена Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Александр Романов, Отабек Каримов, Андрей Чириков и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Этой награды также удостоены руководители и сотрудники московского подразделения компании и дочерних «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение». Вице-президенты «Роснефти» Эрик Морис Лирон и Аврил Мари Анн Конрой награждены орденом Дружбы.

Леонтьев пояснил РБК, что награды были присвоены сотрудникам компании «в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом».

У кого из госменеджеров есть орден от президента

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Политика
Новости

Тимошенко назвала «объективной реальностью» победу Зеленского на выборах

Ведомости
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, считает, что украинским лидером станет шоумен Владимир Зеленский. Об этом она сообщила в своем Facebook. Его победу она назвала «объективной реальностью» и призвала подумать, «как с этим жить дальше».

Тимошенко отметила, что украинцам нужно «вернуться с политической войны» и перестать задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. «Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский», – подытожила она.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17%. Число не определившихся с выбором кандидата граждан составило 17,9%, еще 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Третье место в первом туре заняла Тимошенко, набравшая 13,4% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Финансы
Новости

Индекс РТС показал максимальный рост за год

Ведомости
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Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум более чем за год – с марта 2018 г. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до 2568,26 пункта, индекс РТС – на 0,8% до 1265,51 пункта. Биржевой курс доллара снизился на 19 коп. и составил 63,91 руб.

Цена барреля Brent днем впервые с ноября превысила $72. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на 20.00 мск увеличилась на 0,09% и составила $71,79 за баррель, нефть марки WTI с поставкой в июне подорожала на 0,1% до $64,23 за баррель.

Индекс Мосбиржи 10 апреля на фоне укрепления рубля достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта.

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Политика
Новости

ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционера на выборах мэра Стамбула

Ведомости
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ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает агентство Reuters. «Кандидат на пост мэра Стамбула (Э.Имамоглу) получил от избирательных органов сертификат (о признании мэром)», – уточняет агентство.

В то же время турецкий ЦИК еще не принял решения по требованию правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об оспаривании итогов выборов в Стамбуле. Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала их аннулировать. Сроки вынесения решения пока неизвестны.

По результатам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, ПСР потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле. Ее представители оспорили результаты выборов в ЦИК, требуя аннулировать итоги голосования в Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле – сигнал для сторонников Эрдогана, отмечает агентство. До этого ее представители в течение многих лет удерживали за собой пост мэра города.

Политика
Новости

В Таджикистане откроют пять русских школ

Ведомости
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Россия построит школы в пяти городах Таджикистана, обучение будет проводиться на русском языке. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили после переговоров в среду, 17 апреля, в Кремле. Школы будут построены в городах Душанбе, Ходжент, Куляб, Бохтар, Турсунзаде, сказано в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российская сторона создаст нормативную базу для направления российских преподавателей в средние школы Таджикистана. Пилотный проект по направлению российских учителей в Таджикистан реализован и признан успешным. «Лидеры государств признали важность изучения русского языка как основного инструмента сохранения двух стран в едином культурно-цивилизационном пространстве», – говорится в итоговом заявлении. Предполагаемых затрат на строительство русских школ президенты не раскрыли.

В заявлении Путина и Рахмона также говорится о «предстоящем расширении сети Русских культурных и образовательных центров в городах Таджикистана», но конкретных сведений о планах не приведено. Мера «станет существенным вкладом в укрепление взаимодействия в сферах культуры, науки и образования», отмечается в документе.

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Политика
Новости

Бывший президент Перу ранил себя при задержании

Ведомости
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Бывший президент Перу Алан Гарсия ранил себя в шею из огнестрельного оружия при попытке полицейских задержать его, пишет местная газета El Comercio. Ранее суд вынес решение о его аресте.

Инцидент произошел в доме экс-главы государства в Лиме. По информации министра внутренних дел страны Карлоса Морана, полицейская группа прибыла к дому Гарсии приблизительно в 6 утра. Экс-президент закрылся в спальне и позвонил своему адвокату. После этого полицейские услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в экстренном порядке госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают состояние здоровья Гарсии как крайне тяжелое, он перенес три остановки сердца.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Его также обвиняют в получении $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце 2018 г. Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, но ему было отказано в этом. Гарсия был президентом Перу дважды: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.

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Политика
Новости

Путин сменил куратора Украины в администрации президента

Ведомости
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Президент Владимир Путин сменил Олега Говоруна на Алексея Филатова на посту начальника управления президента по приграничному сотрудничеству. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Управление среди прочего курирует украинское направление.

Говорун возглавил управление по приграничному сотрудничеству в 2013 г. О том, что он покинет этот пост, в начале апреля сообщили РБК и «Коммерсантъ». Источники изданий говорили, что Говорун уходит по семейным обстоятельствам.

Филатов несколько лет работал в управлении главным советником и курировал отношения России с Южной Осетией. В 2018 г. он занял должность заместителя начальника управления и стал куратором самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика
Новости

Во Франции примут закон для контроля трат на восстановление собора Парижской Богоматери

Ведомости
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Правительство Франции примет специальный закон для восстановления собора Парижской Богоматери. Он необходим для обеспечения прозрачности расходования пожертвований, передает BFMTV.

«Президент республики Эмманюэль Макрон призвал осуществить восстановление собора в течение пяти лет. Это масштабная задача. Ради этого правительство сделает все необходимое», – заверил премьер Франции Эдуар Филипп. Он пообещал, что каждый евро, пожертвованный на реконструкцию собора, пойдет «именно на это». Филипп также отметил, что правительство снизит подоходный налог для французов, которые сделают пожертвования на реконструкцию.

Как отмечает телеканал, французское законодательство предусматривает налоговые послабления для граждан и компаний, перечисляющих пожертвования. Для физических лиц – снижение налога на 66% от суммы пожертвований. Это сокращение не связано с общей нормой, ограничивающей размер налоговых выплат 10 000 евро. Налоговое отчисление также не может превышать 20% налогооблагаемого дохода. Премьер пообещал, что для тех граждан, кто сделает пожертвование не менее чем на 100 евро, предусмотрено снижение налога до 75%.

«Когда сумма пожертвований превышает лимит в 20% от облагаемого налогом дохода, излишки переносятся на следующие пять лет и дают вам право на снижение налоговых выплат на тех же условиях», – напоминает телеканал. Для состоятельных меценатов ставка снижения налога устанавливается в размере 60% от суммы дара. Ставка может достигать 90% в случае оплаты меценатом расходов госоргана на покупку национальных сокровищ. В случае с пожертвованиями на восстановление собора Парижской Богоматери ставка может составлять до 60%.

Ранее издание RTL сообщило, что сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление собора, достигла 1 млрд евро. Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен заявил, что в первый день сбора средств граждане пожертвовали более 136 млн евро.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери

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Технологии
Новости

Прокатчик назвал дату выхода «Братства» Лунгина

Ведомости
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Премьеру фильма Павла Лунгина о войне в Афганистане перенесли на 10 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ Елену Бродскую. Прокатчиком фильма в России выступает WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures).

Решение о переносе сроков проката фильма 12 апреля приняло Министерство культуры сразу после закрытого показа картины, на котором присутствовали члены Совета Федерации и ветераны афганской кампании. Позднее сенатор Игорь Морозов на заседании Совета Федерации заявил, что в «Братстве» содержатся фактологические неточности, и попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко распорядиться, чтобы «фильм не вышел 9 мая».

Лунгин призвал сенаторов «перестать хотеть, чтобы их хвалили и облизывали», а в разговоре с «Говорит Москва» назвал претензии мракобесием и рассказал, что изначально Морозов просил по-дружески показать ему фильм. Режиссер пошел навстречу и попросил у Минкульта зал, хотя «был не обязан», в итоге, по его словам, на просмотр пришли «уже заряженные негативно люди»

«Братство» должно было стать единственной крупной российской премьерой о войне, которая выйдет 9 мая. В прошлом году на эту дату вышли «Собибор» Константина Хабенского и «Танки», автором идеи которого был Мединский.

В основу фильма легли воспоминания генерала армии Николая Ковалева (экс-директор ФСБ, ветеран войны в Афганистане, был депутатом Госдумы до кончины в апреле 2019 г.) об операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Поводом для недовольства Игоря Морозова стали сцены с грабежами караванов, мародерством и драками между российскими солдатами, показанные в картине, они и стали причиной споров вокруг даты премьеры.

Экономика
Новости

Рахмон сообщил о двукратном сокращении притока трудовых мигрантов из Таджикистана

Ведомости
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Количество приезжающих в Россию трудовых мигрантов из Таджикистана имеет тенденцию к сокращению, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду в Кремле. По его словам, в 2018 г. на работу в Россию из Таджикистана выехали 480 000 человек. Это на 50% меньше пиковых значений начала 2000-х гг., когда в Россию ежегодно выезжало по 1 млн человек, отметил Рахмон.

Ранее эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщали о минимальном за всю постсоветскую историю притоке мигрантов, остающихся в России надолго. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указали они.

По данным экспертов, меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно.

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Политика
Новости

Чиновник Пак рассказал об обстоятельствах драки с Кокориным в кафе

Ведомости
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Директор департамента Минпромторга Денис Пак рассказал об обстоятельствах конфликта с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в кафе «Кофемания» осенью 2018 г. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале Пресненского районного суда, где Пак дает показания. По словам чиновника, молодые люди вели себя агрессивно по отношению к нему, Кокорин применил силу – ударил его стулом по голове. Нападал ли на него Мамаев, Пак не помнит.

Чиновник отметил, что со стороны компании футболистов были выкрики «убью», «повезло, что остался жив». Кокорин, по словам Пака, повернулся и агрессивно сказал, что он «китаец». «Вы сказали слово «китаец». Это оскорбление?» – уточнил один из адвокатов обвиняемых. «Если в издевательском тоне, то, наверное, да», – ответил Пак. В то же время он не будет заявлять иск к футболистам о возмещении морального и физического вреда. Пак также оставил решение о наказании для обвиняемых на усмотрение суда.

Пресненский суд Москвы 9 апреля начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила водителя одной из ведущих «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, утверждают следователи.

В отношении фигурантов было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 (побои). Следствие утверждает, что они действовали по предварительному сговору. Сами футболисты наличие сговора отрицают. Они также не признают вины в нанесении побоев.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

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