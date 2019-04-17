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Тимошенко назвала «объективной реальностью» победу Зеленского на выборах

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, считает, что украинским лидером станет шоумен Владимир Зеленский. Об этом она сообщила в своем Facebook. Его победу она назвала «объективной реальностью» и призвала подумать, «как с этим жить дальше».

Тимошенко отметила, что украинцам нужно «вернуться с политической войны» и перестать задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. «Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский», – подытожила она.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17%. Число не определившихся с выбором кандидата граждан составило 17,9%, еще 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Третье место в первом туре заняла Тимошенко, набравшая 13,4% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.