Трамп сформировал спецгруппу юристов для анализа доклада Мюллера

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Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов

Более 300 000 новых инвесторов – физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Московской биржи Александра Афанасьева. По его словам, в 2018 г. на 50% увеличилось число граждан и счетов, открытых ими у брокеров. Всего в прошлом году на российский фондовый рынок пришло 700 000 новых граждан России.

«В этом году на конец марта – 281 000, сейчас уже за 300 000 "новичков". 70% из них приходят через дигитальные, цифровые способы», – отметил Афанасьев в ходе презентации программы «Облигации для компаний МСП: новые возможности» на площадке Московской биржи. По его словам, большинство инвесторов выбирают ОФЗ как самый защищенный продукт с точки зрения кредитного и рыночного риска.

Число счетов физических лиц за январь – март 2019 г. увеличилось на 400 000 и составило 3,4 млн. В I квартале 2018 г. количество счетов выросло на 140 000.

В среду, 17 апреля, Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных ОФЗ на 5,25 млрд руб. с погашением в 2028 г. Не было заявок по приемлемым ценам, отметили в ведомстве. Это первый подобный случай в этом году: последний раз ведомство признавало аукцион несостоявшимся еще в декабре 2018 г., тоже из-за отсутствия приемлемых цен. Инфляционные ОФЗ отличаются от обычных тем, что их номинал регулярно пересчитывается в зависимости от роста потребительских цен. Как и по обычным, по ним платятся купоны. С начала года министерство разместило инфляционные ОФЗ только один раз – 20 марта. Тогда бумаги были проданы на сумму 1,59 млрд руб. Средневзвешенная доходность по ним составила 3,28%.