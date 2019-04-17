Трамп сформировал спецгруппу юристов для анализа доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп собрал специальную группу юристов для изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает USA Today. «Мы будем в течение дня анализировать доклад», – рассказал изданию член юридической группы Джей Секулоу.
Всего анализировать доклад Мюллера будут около 10 юристов. Им будут помогать сотрудники администрации президента США. Каждый из специалистов будет отвечать за изучение отдельной части доклада. Как отмечает издание, короткое письменное заявление группы юристов Трампа будет распространено через полчаса после обнародования доклада, более подробное заявление – через несколько часов. Сам Трамп также планирует дать официальный комментарий и ответить на вопросы журналистов.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр пообещал обнародовать доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США после его редактирования. Документ будет представлен конгрессу и общественности. По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. «Мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», – говорил он. Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время конгресс был уведомлен об окончании расследования. В письме конгрессу говорилось, что следователи не выявили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время выборов в 2016 г. Однако Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы, отмечалось в письме.