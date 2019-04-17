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На острове Мадейра при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

В результате ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия) погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает местное агентство Lusa. По данным властей, речь идет о 11 мужчинах и 17 женщинах.

Всего в автобусе был 51 человек, 22 из них доставлены в больницу, все они – граждане Германии, сообщает Euronews. Bild пишет о девяти погибших в результате ДТП немецких туристах. Как сообщает местное издание Diário de Notícias, автобус съехал с дороги и перевернулся.

О том, были ли в автобусе россияне, неизвестно. Российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, рассказал «РИА Новости» представитель дипломатической миссии.