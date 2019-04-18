«Коммерсантъ» узнал о необъявленном визите советника Трампа в Россию

Бизнес

Новости

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сороквин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В нем говорится, что без этих денег концерн, находящийся под американскими санкциями, видит риск дефолта. Из-за санкций, указывает компания, она вынуждена была увеличить в 2018 г. кредитный портфель на 20,7 млрд руб. — до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб.: ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль, подчеркивается в письме.

Компания обращает внимание на риски снижения производства на 40% во втором полугодии из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

Деньги, полученные от государства, компания планирует направить на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций. В сумме в период с 2019 по 2021 г. это потребует более 9 млрд руб.

Такие обращения, учитывая социальную значимость предприятия, «тщательно рассматриваются» и решений пока не принято, сообщили в аппарате Козака. Минфин отметил, что администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Последнее не ответило на запрос «Коммерсанта».

16 апреля иностранные журналисты побывали на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. Дерипаска в разговоре с ними отметил, что Кремль «следит, как ястреб, сверху за тем, насколько далеко эта машина [группа ГАЗ] поедет» (цитата по Financial Times). «Это великая возможность для бюрократов получить больше игрушек в России, в которой почти 70% экономики принадлежит государству», — подчеркнул он.

Дерипаска, используя яркие заявления, пытается убедить западное сообщество, что в результате санкций государство получит актив, а «простые граждане» пострадают, считают источники «Коммерсанта» на рынке. 17 апреля на заявление бизнесмена ответил руководитель Минпромторг Денис Мантуров, подчеркнув, что вариант национализации пока не обсуждался.

Как отметила в разговоре с «Коммерсантом» вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева, в компании пока не видят, что у правительства есть понимание, «насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа». Ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка, подчеркнула она.

Источник на рынке обращает внимание на то, что 2018 г. ГАЗ стал мажоритарным получателем транша по закупкам школьных автобусов и машин скорой помощи, а также получил 2 млрд руб. авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин. Сейчас, однако, говорит собеседник, в правительстве достаточно скептически относятся к концерну, полагая, что он «грамотно эксплуатирует свое положение», когда ограничительные меры США фактически еще не действуют. Такая позиция государства связана с успехами En+ и ожиданием такого же исхода по ГАЗу, но объективных причин для оптимизма нет, считает другой источник.