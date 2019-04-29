Мосгордума одобрила законопроект об электронном голосовании в первом чтении
Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект о проведении пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, сообщает «Интерфакс».
Документ дает возможность провести экспериментальное электронное голосование в одном или нескольких одномандатных округах. Перечень округов пока не определен, этим вопросом займется Мосгоризбирком. «Оптимальное число (для эксперимента), думаю, один или три округа», – сказал в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Электронное голосование не заменит обычное полностью: жители смогут самостоятельно выбрать подходящий для себя формат. Электронное будет проводиться через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Те, у кого нет личного кабинета, смогут оформить доступ к нему в МФЦ по паспорту; подать заявление можно будет за 45 дней до голосования, самый поздний срок – за три дня до голосования, уточнил Горбунов.
Законопроект позволит жителям выбранных округов переписать себя со своего участка на электронный избирательный участок, а в день голосования зайти в личный кабинет на сайте, получить электронный бюллетень и проголосовать. «Если человек передумал, обстоятельства изменились, заявление можно отозвать не позднее чем за три дня до выборов»», – уточнил председатель Мосгоризбиркома. Он исключил возможность двойного голосования, поскольку избиратель, подавший заявление, автоматически исключается из списка традиционного голосования.