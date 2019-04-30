Политика

Новости

ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «В контакте» за призыв к митингу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу гражданского активиста Григория Каблиса, который оспаривал блокировку его личной страницы в социальной сети «В контакте», говорится в опубликованном на сайте суда решении.

В решении ЕСПЧ уточняется, что Россия должна выплатить Каблису компенсацию в размере 12 500 евро, а также возместить издержки в размере 2500 евро. Суд признал, что блокировка аккаунта «В контакте» из-за призывов на митинг нарушает свободу слова. ЕСПЧ полагает, что отказ российских судов отменить это решение нарушает сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека. В частности, нарушено право на свободу собраний и объединений, право на эффективное средство правовой защиты и на свободу выражения мнения.

Страница Каблиса была заблокирована в сентябре 2015 г. вскоре после ареста бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других членов правительства региона. Каблис подал заявку на пикет на Стефановской площади в Сыктывкаре, чтобы обсудить произошедшие аресты с жителями. Администрация города предложила ему другое место, но Каблис написал на своей странице «В контакте», что он хочет провести народный сход граждан для обсуждения ситуации. После этого аккаунт Каблиса был заблокирован по требованию зампрокурора республики, который посчитал сообщение гражданского активиста призывом к несанкционированной акции. Также под угрозой блокировки всего сайта по требованию Роскомнадзора были удалены три публикации Каблиса на сайте регионального СМИ «7×7».