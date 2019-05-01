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Трамп пригрозил Кубе санкциями за участие ее военных в конфликте в Венесуэле

США введут против Кубы «санкции самого высокого уровня», если ее военные не прекратят операции в Венесуэле, написал в своем Twitter американский президента Дональд Трамп.

«Если кубинские войска и ополченцы немедленно не прекратят военные и другие операции с целью причинения смерти и разрушения конституции Венесуэлы, в отношении Кубы будет введено полное и совершенное эмбарго, а также санкции самого высокого уровня», — подчеркнул Трамп.

Он выразил надежду на то, что кубинские военные «быстро и мирно» вернутся обратно на Кубу.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил об «окончательном этапе» в свержении режима действующего президента Николаса Мадуро. Он обратился к сторонникам с призывом выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране. Вслед за этим в Венесуэле начались протесты и столкновения.

Позже Мадуро объявил о том, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Он призвал военных сохранять лояльность ему. Гуайдо в свою очередь выступил с видеообращением, в котором призвал сторонников продолжить протест и 1 мая.

Протесты в Венесуэле начались в январе, когда прошла инаугурация Мадуро на второй срок. В том же месяце Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Германия, Великобритания и Франция, а также большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро.