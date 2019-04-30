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Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Один из лидеров оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной стадии свержения режима действующего президента Николаса Мадуро, об этом политик написал в Twitter. Он также разместил там видеоролик с обращением к военным Боливарианской республики. Оппозиционер призывал их выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране. Гуайдо заявил, что обращение записано на авиабазе имени Франсиско Миранды в Каракасе. Вместе с ним на видеозаписи запечатлена группа людей в военной форме.

Как отмечает «Интерфакс», глава проправительственной Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные продолжают службу в обычном режиме и будут твердо защищать законные власти страны. В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес написал в Twitter, что силовые ведомства обезвреживают «небольшую группу военных-предателей».

После этого, как сообщает местная организация Netblocks, государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Ранее сообщалось, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились и другие страны. Действующий глава государства Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.