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КГБ Белоруссии: гендиректор «Белтелекома» задержан за взятку от россиянина

Гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан за получение взятки от гражданина России, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Белоруссии. В сообщении уточняется, что Сиводедов получил 15 000 евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

Россиянин, передававший взятку, также задержан. Его имя не указывается, в сообщении он обозначен лишь инициалом «К». КГБ Белоруссии утверждает, что дома у Сиводедова найдено еще почти $500 000, полученных по другим эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих ему квартиры в Минске, а также участок с жилым домом в Минском районе.

Задержанные арестованы. Они сотрудничают со следствием, добавили в ведомстве.

«Белтелеком» – крупнейший государственный оператор связи в Белоруссии, включает девять филиалов и три производства. В компании работают более 16 000 человек.