Премьер Израиля приказал «массированно атаковать» боевиков в секторе Газа
Премьер, министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ наносить массированные удары по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Нетаньяху также отдал приказ направить к границе дополнительные вооруженные силы – бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту.
«Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля», – пояснил премьер. По его словам, за эскалацию военного конфликта ответственность несет палестинское движение «Хамас». «Не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". "Хамас" заплатит очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.
За последние сутки боевики из сектора Газа выпустили по территории Израиля более 500 ракет. Армия Израиля в ответ поразила около 220 различных военных целей в секторе Газа. По данным обеих сторон, в результате обстрелов погибли один израильтянин и шестеро палестинцев.