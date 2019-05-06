Политика

Новости

ФСБ запустила анонимный опрос граждан о борьбе с коррупцией

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) запустила на официальном сайте анонимный опрос для оценки эффективности проводимых в стране мер против коррупции.

Согласно опросному листу, ФСБ хочет узнать, одобряют ли граждане политику государства по ужесточению мер в отношении коррупционеров, в том числе громкие аресты, считают ли, что принимаемые меры снижают уровень коррупции. Ведомство также интересует, какие меры россияне считают наиболее эффективными в борьбе с коррупцией, как оценивают проблему коррупции в стране, в частности уровень коррупции в здравоохранении, ЖКХ, образовании, государственных и муниципальных службах, в надзорных ведомствах, в сфере госзакупок, в правоохранительной и судебной системах. ФСБ хочет знать, насколько сильно граждане доверяют МВД, ФСИН, ФСБ, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Федеральной службе судебных приставов, Федеральной таможенной службе и судебной системе в сфере борьбы с коррупцией.

Один из вопросов касается личной инициативы гражданина: получив информацию о коррупции должностных лиц, проинформирует ли он об этом правоохранительные органы или не сообщит из-за опасений преследования? Некоторые вопросы касаются оценки информации о коррупции в СМИ, необходимости социальной рекламы, готовности отказаться от подарков в условиях борьбы с коррупцией.

Решившие принять участие в опросе должны указать пол, возраст, семейное положение, уровень достатка, наличие образования, округ проживания.

По данным февральского опроса «Левада-центра», 68% россиян считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти и только 22% – единичными и нетипичными для страны явлениями. При этом по результатам мартовского опроса «Фонда общественное мнение» (ФОМ) доля россиян, придерживающихся мнения, что уровень коррупции в России растет, за четыре с небольшим года увеличилась вдвое – с 22% в декабре 2014 г. до 43% в марте 2019 г.