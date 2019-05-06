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Лавров подвел итоги встречи с госсекретарем США Майком Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео обсуждались вопросы реальной политики, передает «Интерфакс». «Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», – уточнил министр. По его словам, разговор с Помпео был продолжением дискуссии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся несколько дней назад по телефону. Во время переговоров поднимались вопросы, касающиеся стратегической стабильности, добавил Лавров. При этом не обсуждались публичные заявления, сделанные «для создания определенного эффекта», отметил он.

Комментируя возможность военного вторжения США в Венесуэлу, Лавров сказал: «Я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими, латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения». Министр выразил надежду, что военной интервенции не будет. В противном случае ситуация будет катастрофической, добавил он. «Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права... Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле», – заключил министр.

Беседу с Помпео Лавров назвал конструктивной. Переговоры глав внешнеполитических ведомств длились почти час. Беседа состоялась на полях министерской сессии Арктического совета. Это вторая встреча Лаврова и Помпео с момента назначения последнего госсекретарем США. Первая встреча состоялась в июле 2018 г. во время российско-американского саммита в Хельсинки.